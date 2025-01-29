تعرف على أبرز ضيوف رامز جلال في رمضان 2025 والأجور المتوقعة

الوكيل الإخباري- ينتظر الجمهور بشغف كبير برنامج المقالب الرمضاني الشهير الذي يقدمه النجم المصري رامز جلال في رمضان 2025، والذي يشتهر بطابعه الكوميدي وأفكاره المبتكرة. ومن المتوقع أن يستضيف رامز هذا العام عددًا من النجوم والمشاهير في مجالات متنوعة، سواء في مجال الفن أو الرياضة.

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أبرز النجوم في البرنامج

من الرياضيين، تم التفاوض مع نجوم مثل لاعب نادي الأهلي إمام عاشور وحارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، بالإضافة إلى مفاوضات مع لاعبي الزمالك مثل عمر مرموش ومحمد مجدي أفشة وزيزو.



أما في عالم الفن، سيظهر في البرنامج نجوم مثل أحمد فهمي، مي عمر، شيماء سيف، هشام ماجد، مصطفى خاطر، حسن الرداد، سمية الخشاب، إيمي سمير غانم، شاروخان، مصطفى أبو سريع، محمد هنيدي، هنا الزاهد، أكرم حسني، نسرين أمين، ويجز، أحمد سعد، ونادين نسيب نجيم.



فكرة البرنامج

تدور أحداث البرنامج هذا العام حول مغامرات داخل قصر مهجور، مليء بالديكورات المرعبة والمؤثرات التي تعتمد على التحديات النفسية الضخمة. سيتعامل الضيوف مع الأصوات المرعبة والمؤثرات البصرية التي ستجعل المقالب أكثر إثارة وواقعية.



اسم البرنامج

لا يزال اسم برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2025 قيد التسريب، حيث تدور التوقعات حول خيارين: "رامز قصر الموت" أو "رامز في المسبح"، حيث سيشمل العمل مشاهد مليئة بالإثارة والمواقف الطريفة.



مشاركة نوال الزغبي

وفقًا للتسريبات، ستشارك الفنانة نوال الزغبي في البرنامج، حيث سيكون لها دور في توجيه الضيوف إلى المواقف التي ستؤدي في النهاية إلى مفاجأتهم، قبل أن يظهر رامز جلال ليقوم بتنفيذ المقلب.



أجور الفنانين

تدوالت أنباء عن الأجور التي تم طلبها من بعض النجوم، حيث طلب مصطفى أبو سريع مليون و750 ألف جنيه، بينما طلب محمد هنيدي 300 ألف دولار، وهو ما يعادل 15 مليون جنيه مصري. كما طلبت هنا الزاهد قرابة 5 ملايين جنيه، في حين طلبت فيفي عبده 400 ألف دولار.



أجور نجوم رمضان 2024

في نسخة البرنامج لعام 2024، حصل النجوم على أجور ضخمة، حيث حصل أحمد السقا على 3 ملايين جنيه، بينما حصل حمادة هلال وسمية الخشاب ومي عمر على مليون ونصف مليون جنيه، وحصلت شيرين رضا وأحمد مالك على نفس المبلغ.



خاتمة

رغم عدم تأكيد الشركة المنتجة للأرقام المتداولة بخصوص أجور النجوم، فإن البرنامج يعد من أكثر الأعمال التلفزيونية المرتقبة في رمضان 2025.