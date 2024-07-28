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تعرف على ملكة جمال لبنان 2024

ملكة جمال لبنان
ملكة جمال لبنان
الأحد، 28-07-2024 09:32 ص

 

الوكيل الاخباري- توّج لبنان على عرش جماله للعام 2024 الصبيّة، ندى كوسا، البالغة من العمر 26 عاماً خلال حفل أقيم مساء السبت وتمّ نقله مُباشرةً على شاشة المؤسسة اللبنانيّة للإرسال LBC.

تسليط الضوء على قصص النساء المُلهمة، شكّل الموضوع الأساسي لهذا الحفل. وقد تمّ في هذا الإطار اختيار لجنة تحكيم مؤلّفة بشكل حصري من سيدات يُجسّدن قصص نجاح كل في مجالها أبرزهن: ملكة جمال الكون للعام 1971 جورجينا رزق، الإعلامية ريا أبي راشد، الممثلة رزان جمال، والعارضة نور عريضة. وقد تمّ اختيار النجمة إليسا كضيفة لهذا الحفل أما الأغنيات التي تم تقديمها خلال مرور المُشتركات فكانت جميعها بأصوات نسائية.

 

شاركت في حفل الانتخاب 15 مُتبارية من حاملات الشهادات الجامعيّة، وقد حصلت على لقب الوصيفة الأولى الصبية ساره لينا بوجوده البالغة من العمر 19 عاماً فيما كان لقب الوصيفة الثانية من نصيب الصبية غاييل باليان البالغة من العمر 25 عاماً. وقد قدّمت الحفل الممثلة إيميه صياح التي تألقت بإطلالتين من توقيع دار Tony Ward Couture التي اهتمّت أيضاً بإطلالات جميع المُتباريات.

 

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