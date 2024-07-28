تعرف على ملكة جمال لبنان 2024

تسليط الضوء على قصص النساء المُلهمة، شكّل الموضوع الأساسي لهذا الحفل. وقد تمّ في هذا الإطار اختيار لجنة تحكيم مؤلّفة بشكل حصري من سيدات يُجسّدن قصص نجاح كل في مجالها أبرزهن: ملكة جمال الكون للعام 1971 جورجينا رزق، الإعلامية ريا أبي راشد، الممثلة رزان جمال، والعارضة نور عريضة. وقد تمّ اختيار النجمة إليسا كضيفة لهذا الحفل أما الأغنيات التي تم تقديمها خلال مرور المُشتركات فكانت جميعها بأصوات نسائية.
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