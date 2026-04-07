تعليق تامر حسني على سقوط عريس يثير التفاعل

الوكيل الإخباري- تفاعل النجم تامر حسني مع فيديو متداول لعريس تعرّض لموقف محرج بعد سقوطه بعروسه خلال رقصة الزفاف، في لقطة أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.





وردّ حسني بأسلوبه الكوميدي، قائلاً: “لا بأس يا صاحبي.. أنا وقعت مثلك!”، في إشارة إلى مشهد شهير من فيلم عمر وسلمى الذي جمعه بالفنانة مي عز الدين، حيث مرّ بموقف مشابه خلال أحد مشاهد الزفاف.



ولم يكتفِ بالمزاح، بل قدّم نصيحة طريفة للعرسان، قائلاً: “تأكد من الأرضية قبل ما تشيل العروسة!”، في تعليق لاقى تفاعلاً كبيراً بين المتابعين.



وتداول رواد مواقع التواصل الفيديو مرفقاً بتعليق حسني، وسط موجة من الضحك والتعليقات الساخرة حول “مخاطر” رقصات الزفاف والمواقف غير المتوقعة التي قد ترافقها.





