تعليق هند صبري على كليب هيفاء وهبي يلفت الأنظار

وعبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفت هند الكليب بأنه مبهر ومتكامل من حيث الصورة والأداء، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين جمهور الفنانتين.
ويواصل كليب "سانت ليفانت" تحقيق انتشار واسع، متصدراً قوائم الترند في عدد من الدول العربية منذ طرحه.
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