الثلاثاء 2026-07-14 01:08 م

تعليق هند صبري على كليب هيفاء وهبي يلفت الأنظار

ثي
هند صبري
 
الثلاثاء، 14-07-2026 08:23 ص
الوكيل الإخباري-   أبدت الفنانة التونسية هند صبري إعجابها بأحدث أعمال الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، مشيدةً بفيديو كليب أغنيتها الجديدة "سانت ليفانت".اضافة اعلان


وعبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفت هند الكليب بأنه مبهر ومتكامل من حيث الصورة والأداء، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين جمهور الفنانتين.

ويواصل كليب "سانت ليفانت" تحقيق انتشار واسع، متصدراً قوائم الترند في عدد من الدول العربية منذ طرحه.
 
 


gnews

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