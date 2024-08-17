تعليق هيفاء وهبي على أزمتها في مصر

الوكيل الإخباري- رحبت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بقرار نقابة الموسيقيين المصريين إلغاء قرار إيقافها عن الغناء والتمثيل في مصر.

وشكرت الفنانة النقابة "لتفهمها وتقريب وجهات النظر ووقوفها إلى جانبها"، وأكدت أنها تعمل دائماً في مصر تحت جناح النقابة، حسبما ورد على لسانها في فيديو الصلح الذي تناقلته عدة وسائل إعلام .



وحضر الطرفان أمام الشؤون القانونية بنقابة المهن الموسيقية، حيث "أقرا بالتصالح والتراضي، ورد قيمة العربون الوارد في الشكوى". وبناءً على ذلك، تقرر "إلغاء القرار الصادر عن الشؤون القانونية بعدم منح تصاريح العمل للفنانة هيفاء وهبي"، وفقاً لنص البيان الصادر عن النقابة.



وتحدث منظم الحفلات ياسر الحريري لبرنامج "ET بالعربي" عن أزمته مع وهبي ولجوئه لنقابة المهن الموسيقية قائلاً: "هيفاء فنانة جميلة ومحترمة وهذه ليست المرة الأولى التي نعمل بها سوياً، لكن ما حصل هو سوء تفاهم مع إدارة أعمالها."