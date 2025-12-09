الثلاثاء 2025-12-09 02:16 م

تعليق يشعل التكهنات.. ما حقيقة خلاف مدير أعمال فضل شاكر ومحاميته؟

ع
فضل شاكر
الثلاثاء، 09-12-2025 12:03 م

الوكيل الإخباري-   نفت مصادر مقربة من الفنان اللبناني فضل شاكر وجود أي خلافات بين مدير أعماله إياد النقيب ومحاميته الدكتورة أماتا مبارك بشأن إدارة ملف قضاياه العالقة أمام المحكمة العسكرية اللبنانية. وأكدت المصادر أن أماتا هي المسؤولة عن الملف القانوني ولديها الخبرة الكافية للتعامل معه دون تدخلات قد تؤثر على مسار القضايا.

اضافة اعلان


وجاءت هذه التأكيدات بعد انتشار تكهنات حول خلاف بين الطرفين، خصوصاً بعد أن نشرت مبارك تعليقاً على صورة للنقيب مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم غياني إنفانتينو على هامش افتتاح بطولة كأس العرب في قطر، ليقوم النقيب لاحقاً بحذف التعليق، ما أثار الشكوك حول وجود خلافات.

 

لبنان 24 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

توتال للطاقات تطلق حملة "دفا توتال" تحت شعار "دفانا خير ومحبة للغير"

أخبار الشركات توتال للطاقات تطلق حملة "دفا توتال" تحت شعار "دفانا خير ومحبة للغير"

تفاصيل حالة الطقس الاثنين .. وزخات أمطار ورعد في هذه المناطق

الطقس تطورات المنخفض الجوي القبرصي القادم الى الاردن

قوات الاحتلال تقتحم جامعة أبو ديس بالقدس للمرة الثانية

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم جامعة أبو ديس بالقدس للمرة الثانية

ارشيفية

عربي ودولي وفاة 13 جراء حريق في مبنى من 7 طوابق في إندونيسيا

جنود إسرائيليون يتخذون مواقعهم خلال مداهمة في جنين

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 40 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة

نقود أردنية

اقتصاد محلي بيانات: ارتفاع إجمالي الإنفاق على الرواتب بمقدار 274 مليون دينار في موازنة 2026

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على قذائف صاروخية بطولكرم

فلسطين الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على قذائف صاروخية بطولكرم

مع

طب وصحة علامتان في الفم قد تكشفان نقص فيتامين B12



 






الأكثر مشاهدة