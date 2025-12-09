تعليق يشعل التكهنات.. ما حقيقة خلاف مدير أعمال فضل شاكر ومحاميته؟

الوكيل الإخباري- نفت مصادر مقربة من الفنان اللبناني فضل شاكر وجود أي خلافات بين مدير أعماله إياد النقيب ومحاميته الدكتورة أماتا مبارك بشأن إدارة ملف قضاياه العالقة أمام المحكمة العسكرية اللبنانية. وأكدت المصادر أن أماتا هي المسؤولة عن الملف القانوني ولديها الخبرة الكافية للتعامل معه دون تدخلات قد تؤثر على مسار القضايا.

وجاءت هذه التأكيدات بعد انتشار تكهنات حول خلاف بين الطرفين، خصوصاً بعد أن نشرت مبارك تعليقاً على صورة للنقيب مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم غياني إنفانتينو على هامش افتتاح بطولة كأس العرب في قطر، ليقوم النقيب لاحقاً بحذف التعليق، ما أثار الشكوك حول وجود خلافات.