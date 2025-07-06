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تغريم عيادة بيروفية 190 ألف دولار بعد تسريب ملف شاكيرا الطبّي

نتع
شاكيرا
 
الأحد، 06-07-2025 01:22 م

الوكيل الإخباري-  فرضت السلطات الصحية في بيرو غرامة بقيمة 190 ألف دولار على عيادة "ديلغادو أونا" في العاصمة ليما، بعد تسريب السجل الطبي الخاص بالفنانة العالمية شاكيرا، التي أُدخلت المستشفى في فبراير الماضي إثر وعكة صحية مفاجئة في البطن.

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شاكيرا، البالغة 48 عامًا، اضطرت حينها إلى إلغاء حفل ضمن جولتها العالمية "النساء لم يعدن يبكين"، قبل أن تعود للمسرح بعد يومين فقط من مغادرة المستشفى.


العيادة أعربت عن أسفها، ووصفت ما حدث بـ"انتهاك خطير للأخلاقيات المهنية"، مؤكدة فتح تحقيق داخلي.


وأثار تداول التقرير الطبي على وسائل التواصل جدلًا واسعًا، وأعاد الجدل حول حماية خصوصية المشاهير في المؤسسات الصحية.

 

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