تغريم عيادة بيروفية 190 ألف دولار بعد تسريب ملف شاكيرا الطبّي

شاكيرا، البالغة 48 عامًا، اضطرت حينها إلى إلغاء حفل ضمن جولتها العالمية "النساء لم يعدن يبكين"، قبل أن تعود للمسرح بعد يومين فقط من مغادرة المستشفى.
العيادة أعربت عن أسفها، ووصفت ما حدث بـ"انتهاك خطير للأخلاقيات المهنية"، مؤكدة فتح تحقيق داخلي.
وأثار تداول التقرير الطبي على وسائل التواصل جدلًا واسعًا، وأعاد الجدل حول حماية خصوصية المشاهير في المؤسسات الصحية.
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