الخميس 2026-04-09 11:14 م

تغريم محمد رمضان بمبلغ مالي ضخم لهذا السبب!

الخميس، 09-04-2026 08:58 ص
الوكيل الإخباري-   قضت محكمة العلمين بتغريم الفنان محمد رمضان مبلغ 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بسبّ مهندس الصوت عبد الله عماد خلال حفل أُقيم في الساحل الشمالي في أغسطس 2025، وفق ما نقلته المحامية شيماء الشريف.اضافة اعلان


وأوضحت الشريف أن المحكمة فرضت الحد الأقصى للعقوبة في قضايا السب، والتي تتراوح غراماتها بين ألف و10 آلاف جنيه، مشيرةً إلى أن المحضر المحرر في آب 2025 أُحيل إلى نيابة العلمين التي استدعت موكلها للاستماع إلى أقواله.

وأضافت أن النيابة أمرت بإجراء فحص فني لمقاطع الفيديو المتداولة التي وثّقها الحضور ونُشرت عبر مواقع التواصل، كما استدعت محمد رمضان ثلاث مرات دون أن يحضر للتحقيق أو يوفد أي ممثل قانوني، قبل أن تُحال القضية إلى المحكمة.

وأكدت أن الحكم جاء بعد ثبوت واقعة السب استنادًا إلى الأدلة الفنية وأقوال الشهود، لافتةً إلى أن هذه القضايا لا تتضمن عقوبة الحبس، بل تقتصر على الغرامة المالية، وأن موكلها تعرّض لضرر نفسي نتيجة الواقعة وتداول الفيديوهات والتعليقات.

وبيّنت أن القضية قُيّدت وفق المادتين 306 و171 من قانون العقوبات، من دون توافر شبهة قذف علني، مشيرةً إلى أن الخلل التقني خلال الحفل لم يكن متعمدًا، بل نتيجة الحركة المفرطة للفنان على المسرح، ما أثر على جودة الصوت.

وكشفت المحامية عن نيتها التقدم بدعوى مدنية للمطالبة بتعويض مالي لصالح موكلها، بسبب الأضرار التي لحقت به.
 
 


