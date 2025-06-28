تغير ملحوظ بملامحها: إليسا تُثير الجدل في آخر جلسة تصوير لها - صور

وكتبت إليسا تعليقًا على الصور: "ليالي بيروت الصيفية مختلفة"، في إشارة إلى الأجواء المميزة للعاصمة اللبنانية في فصل الصيف.
وقد أثارت الصور الجديدة جدلاً واسعًا بين المتابعين بسبب التغير الملحوظ في ملامحها وفقدانها الواضح للوزن. حيث تساءل البعض عن سبب التغييرات، بينما أشاد آخرون بجمالها الطبيعي وأناقتها الدائمة.
في المقابل، واجهت إليسا بعض الانتقادات من متابعين أشاروا إلى احتمال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو التعديلات الرقمية بشكل مبالغ فيه على الصور، ما خلق حالة من الانقسام في الآراء.
اللافت في التفاعل كان تعليق الفنانة الإماراتية أحلام التي أعادت نشر إحدى صور إليسا وأرفقتها برمز "القلب"، في رسالة دعم ومحبّة واضحة.
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