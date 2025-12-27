تغيير اسم مسلسل الحب والحرب إلى تحت الحصار

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة United Studios عن عرض مسلسل "تحت الحصار" في رمضان، من بطولة منة شلبي وإياد نصار.

ويشارك في العمل نخبة من النجوم العرب والعالميين، منهم الممثل الفلسطيني كامل الباشا، وتارا عبود، إلى جانب باقة واسعة من الفنانين من مصر والأردن وفلسطين.

يدور المسلسل حول قصة حب تنشأ في خضم الحرب على غزة، حيث يتحول الأمل إلى أداة للبقاء، ويصبح الصمود والنجاة شكلاً من أشكال الانتصار.



المسلسل من تأليف عمار صبري وإخراج بيتر ميمي، الذي حقق بصمته في الدراما العربية من خلال أعمال ناجحة مثل ثلاثية "الاختيار" و**"الحشاشين"**.