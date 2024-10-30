تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياة مصطفى فهمي

الوكيل الإخباري- غيّب الموت فجر اليوم الأربعاء، الفنان المصري الشهير مصطفى فهمي، الذي طبع مرحلة "الزمن الجميل" في السينما ووجدان المصريين.

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أفادت مصادر مقربة من الفنان المخضرم لـ"العربية "، بأن الراحل توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة.



وأضافت أن فهمي شعر بتعب شديد صباح أمس الثلاثاء، نُقل إثره إلى إحدى المستشفيات بالمهندسين. ثم خرج ظهراً بعد خضوعه لفحوصات ومتابعة.



لكن في المساء، تدهورت صحته، فطلبت عائلته سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى ثانية. إلا أنه توفي خلال دقائق، وقبل وصول الإسعاف.