الجمعة 2026-01-30 09:59 ص

تفاصيل تشييع جثمان الفنانة السورية هدى شعراوي "أم زكي"

الفنانة السورية هدى شعراوي "أم زكي"
الفنانة السورية هدى شعراوي
 
الجمعة، 30-01-2026 09:27 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر  بأن جثمان الفنانة السورية الراحلة هدى شعراوي سيُشيّع يوم الجمعة 30 يناير، حيث سينطلق موكب التشييع من مشفى المدينة في دمشق إلى جامع بدر الدين الحسيني.اضافة اعلان


وأضافت المصادر أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة الظهر، فيما تُقبل التعازي في صالة دار السعادة بمنطقة المزة يومي السبت والأحد، من الساعة السابعة وحتى التاسعة مساءً.
 
 


