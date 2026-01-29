تفاصيل جديدة صادمة حول مقتل الفنانة الشهيرة «أم زكي»

وأكد بأن أحفاد الراحلة يأتون لزيارتها يومياً عند المساء ما يعني أن الجريمة وقعت بعد مغادرتهم، موضحا أن القوات الأمنية انتشرت منذ صباح الخميس بعد الإبلاغ عن الواقعة.
وأكد نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور، العثور على الممثلة السورية هدى شعراوي مقتولة داخل منزلها، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية الصادرة عن الطب الشرعي أكدت وقوع الجريمة ما بين الساعة الخامسة والسادسة صباح اليوم (الخميس)، لافتًا إلى أن المشتبه بها هي خادمة الضحية، التي لا تزال متوارية عن الأنظار حتى الآن.
