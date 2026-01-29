تفاصيل جديدة صادمة حول مقتل الفنانة الشهيرة «أم زكي»

الوكيل الإخباري- كشف أحد جيران الفنانة السورية الراحلة هدى شعراوي، مقتل الفنانة الشهيرة بشخصية الداية «أم زكي» على يد خادمتها «سودانية الجنسية» بمدقة الهاون، مشيراً إلى تواري الخادمة عن الأنظار بعد أن هربت عبر إحدى شرفات المنزل.



وأكد بأن أحفاد الراحلة يأتون لزيارتها يومياً عند المساء ما يعني أن الجريمة وقعت بعد مغادرتهم، موضحا أن القوات الأمنية انتشرت منذ صباح الخميس بعد الإبلاغ عن الواقعة.

