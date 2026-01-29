الخميس 2026-01-29 07:17 م

تفاصيل جديدة صادمة حول مقتل الفنانة الشهيرة «أم زكي»

هدى شعراوي
هدى شعراوي
 
الخميس، 29-01-2026 05:57 م

الوكيل الإخباري-   كشف أحد جيران الفنانة السورية الراحلة هدى شعراوي، مقتل الفنانة الشهيرة بشخصية الداية «أم زكي» على يد خادمتها «سودانية الجنسية» بمدقة الهاون، مشيراً إلى تواري الخادمة عن الأنظار بعد أن هربت عبر إحدى شرفات المنزل.

وأكد بأن أحفاد الراحلة يأتون لزيارتها يومياً عند المساء ما يعني أن الجريمة وقعت بعد مغادرتهم، موضحا أن القوات الأمنية انتشرت منذ صباح الخميس بعد الإبلاغ عن الواقعة.

اضافة اعلان

 

وعثر على الفنانة هدى شعراوي مقتولة داخل منزلها في دمشق عن عمر يناهز 87 عامًا، على يد خادمتها الهاربة فيما باشرت الجهات الأمنية الموقع وكثفت البحث عن القاتلة.

وأكد نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور، العثور على الممثلة السورية هدى شعراوي مقتولة داخل منزلها، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية الصادرة عن الطب الشرعي أكدت وقوع الجريمة ما بين الساعة الخامسة والسادسة صباح اليوم (الخميس)، لافتًا إلى أن المشتبه بها هي خادمة الضحية، التي لا تزال متوارية عن الأنظار حتى الآن.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

القطامين يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون في قطاع النقل

أخبار محلية القطامين يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون في قطاع النقل

مجلس أمناء جامعة الزرقاء يطلع على واقع كلية الإعلام وخطط تطويرها

أخبار محلية مجلس أمناء جامعة الزرقاء يطلع على واقع كلية الإعلام وخطط تطويرها

إشهار رواية "المنفى الخامس" لمحمود رحال

أخبار محلية إشهار رواية "المنفى الخامس" لمحمود رحال

ندوة تعاين صناعة الفيلم في السينما الاردنية

أخبار محلية ندوة تعاين صناعة الفيلم في السينما الاردنية

معهد الإدارة العامة

أخبار محلية حوارية تناقش إدارة الموارد البشرية ودورها في تطوير منظومة العمل الحكومي

أسعار الذهب تحلق عالمياً وتسجل رقماً قياسياً

أسواق ومال مجلس الذهب العالمي : ارتفاع قياسي للطلب على الذهب

هدى شعراوي

فن ومشاهير تفاصيل جديدة صادمة حول مقتل الفنانة الشهيرة «أم زكي»

مجلس النواب

شؤون برلمانية البرلمانية الأردنية – الأمريكية تلتقي السفير الأمريكي



 






الأكثر مشاهدة