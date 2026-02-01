تفاصيل جديدة صادمة عن مقتل الفنانة هدى شعراوي "أم زكي"

10:06 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762883 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تواصلت تداعيات مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي داخل منزلها في دمشق، وسط تساؤلات حول ملابسات الجريمة والخادمة المتهمة. اضافة اعلان





وأكد زوج ابنة الراحلة، غسان الحريري، وحفيدها أحمد الحريري، أن التحقيقات كشفت عن رسالة كتبتها الخادمة قبل تنفيذ الجريمة، ما يشير إلى نية مسبقة وإصرار على القتل، مشيرًا إلى أنها تصرفت بمفردها دون أي محرّض أو طرف ثالث.



ونفت العائلة وجود أي اضطرابات نفسية لدى المتهمة، مؤكدة أنها كانت تعامل كأحد أفراد الأسرة، وتم إجراء كافة الفحوص الطبية قبل الحادث، لكنها أقدمت على الجريمة وحاولت لاحقًا إحراق المنزل.



وأشار الحريري إلى أن محاكمة الخادمة ستُجرى داخل سوريا، ولن يتم ترحيلها إلى بلدها أوغندا، معربًا عن ثقة العائلة بالقضاء السوري في استرداد الحق وإحقاق العدالة.



كما وجّه حفيد الفنانة الراحلة الشكر للجمهور على مشاركته في مراسم التشييع وتقديم العزاء، معتبرًا أن التضامن يعكس محبة الناس للفنانة، مؤكدًا أن الحق سيتم استرداده عبر المسار القانوني.

تم نسخ الرابط





