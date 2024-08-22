تفاصيل حفل عمرو دياب الجديد في العُلا بالسعودية

الوكيل الإخباري- يستعد الفنان الكبير عمرو دياب لإحياء حفل جديد بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية يوم 27 أيلول (سبتمبر) المقبل.
وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن مفاجأة مؤكدة بأن الحفل سيُقام في مكان خارجي جديد في منطقة العلا.
يُذكر أن هذا الحفل سيكون الأول في سلسلة حفلات "لحظات العلا" للموسم 2024-2025، على أن يتم طرح التذاكر بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 25 آب (أغسطس) الجاري على الموقع.
-
أخبار متعلقة
-
زوج أحلام يخرج عن صمته بعد أنباء انفصالهما
-
السعودية إلهام علي تفوز بجائزة أفضل ممثلة آسيوية لعام 2024
-
حقيقة خطوبة تامر حسني وهنا الزاهد
-
عمرو مصطفى يثير الجدل برسالة جديدة
-
كاميرات المراقبة تُفجر مُفاجأة في واقعة سرقة منة عرفة
-
مشاجرة بين محمد فؤاد وطاقم مستشفى.. ونقابة الموسيقيين: لا نتدخل
-
"نجم كبير وعالمي".. تركي آل الشيخ عن عبدالمجيد عبدالله
-
أصالة تكشف رأيها في الدفاع عن المرأة