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تفاصيل حفل عمرو دياب الجديد في العُلا بالسعودية

عمرو دياب
عمرو دياب
الخميس، 22-08-2024 11:32 ص

الوكيل الإخباري- يستعد الفنان الكبير عمرو دياب لإحياء حفل جديد بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية يوم 27 أيلول (سبتمبر) المقبل.

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وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن مفاجأة مؤكدة بأن الحفل سيُقام في مكان خارجي جديد في منطقة العلا.


يُذكر أن هذا الحفل سيكون الأول في سلسلة حفلات "لحظات العلا" للموسم 2024-2025، على أن يتم طرح التذاكر بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 25 آب (أغسطس) الجاري على الموقع.

 

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