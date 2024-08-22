تفاصيل حفل عمرو دياب الجديد في العُلا بالسعودية

الوكيل الإخباري- يستعد الفنان الكبير عمرو دياب لإحياء حفل جديد بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية يوم 27 أيلول (سبتمبر) المقبل.

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وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن مفاجأة مؤكدة بأن الحفل سيُقام في مكان خارجي جديد في منطقة العلا.



يُذكر أن هذا الحفل سيكون الأول في سلسلة حفلات "لحظات العلا" للموسم 2024-2025، على أن يتم طرح التذاكر بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 25 آب (أغسطس) الجاري على الموقع.

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