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تفاصيل مشوقة في الحلقة الثالثة من 'سيد الناس' تثير التساؤلات والمفاجآت

MJ
مسلسل سيد الناس
الإثنين، 03-03-2025 02:01 م

الوكيل الإخباري-  بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل "سيد الناس" بمفاجأة صادمة، حيث سقط رشدي (خالد الصاوي) بعد أن جمع عائلته وأخبرهم قائلاً: "أنا مجمعكم النهاردة"، ليفارق الحياة فورًا وسط صدمة الجميع. وبعد وفاته، أُقيمت مراسم العزاء التي شهدت مشاجرة بين الجارحي (عمرو سعد) وأحد الحضور، مما أدى إلى خروجه من العزاء بعد أن ضحك بشكل غير لائق.

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وفي تطور جديد، اجتمعت العائلة مع المأذون لاكتشاف تفاصيل وصية رشدي، حيث أخبرهم أنه لا يملك أموالًا، لكن ترك لهم مفتاحًا داخل ظرف الوصية. وعندما اكتشفوا أن المفتاح يحمل صورته، زادت الأسئلة والغموض حول نواياه. ومع قراءة الوصية، انفجرت الخلافات بين أفراد العائلة بسبب غياب المال واللغز الذي يحيط بالمفتاح.


وفي مشهد مثير، هددت اعتماد (ثناء) بأنها ستقلب بيت الجارحي بحثًا عن المفتاح الذي تركه لها رشدي، وإذا لم تجده، ستطردها من المنزل.

 

ET بالعربي 

 

 
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