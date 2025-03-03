تفاصيل مشوقة في الحلقة الثالثة من 'سيد الناس' تثير التساؤلات والمفاجآت

وفي تطور جديد، اجتمعت العائلة مع المأذون لاكتشاف تفاصيل وصية رشدي، حيث أخبرهم أنه لا يملك أموالًا، لكن ترك لهم مفتاحًا داخل ظرف الوصية. وعندما اكتشفوا أن المفتاح يحمل صورته، زادت الأسئلة والغموض حول نواياه. ومع قراءة الوصية، انفجرت الخلافات بين أفراد العائلة بسبب غياب المال واللغز الذي يحيط بالمفتاح.
وفي مشهد مثير، هددت اعتماد (ثناء) بأنها ستقلب بيت الجارحي بحثًا عن المفتاح الذي تركه لها رشدي، وإذا لم تجده، ستطردها من المنزل.
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