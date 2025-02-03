تفاصيل وفاة الملكة شوق الكويتية تثير الجدل على مواقع التواصل

من ناحية أخرى، طلب بعض المتابعين من السلطات الكويتية التواصل مع السفارة الكويتية في ألمانيا للتأكد من صحة المعلومات. والملكة شوق، وهي تيكتوكر كويتية، اشتهرت عبر منصات التواصل الاجتماعي وخاصة "تيك توك" بمحتوى مثير للجدل. وقد أثارت تصرفاتها الجريئة تساؤلات حول حالتها النفسية، ما دفعها للالتحاق بمصحة نفسية في ألمانيا منذ فترة.
ورغم تداول الأنباء حول وفاتها، لم يتم تأكيد السبب الرسمي للوفاة حتى اللحظة، لكن بعض المصادر تشير إلى أنها كانت تعاني من مشاكل نفسية قد تكون مرتبطة بالحادثة.
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