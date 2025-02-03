تفاصيل وفاة الملكة شوق الكويتية تثير الجدل على مواقع التواصل

الوكيل الإخباري- أثار خبر وفاة التيكتوكر نوير الهرشاني، الشهيرة بالملكة شوق الكويتية، داخل مصحة نفسية في ألمانيا، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة. وبينما تفاعل الكثيرون مع الخبر، لم تصدر أي تصريحات رسمية حتى الآن تؤكد أو تنفي خبر الوفاة من عائلة الهرشاني أو الجهات المعنية.

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من ناحية أخرى، طلب بعض المتابعين من السلطات الكويتية التواصل مع السفارة الكويتية في ألمانيا للتأكد من صحة المعلومات. والملكة شوق، وهي تيكتوكر كويتية، اشتهرت عبر منصات التواصل الاجتماعي وخاصة "تيك توك" بمحتوى مثير للجدل. وقد أثارت تصرفاتها الجريئة تساؤلات حول حالتها النفسية، ما دفعها للالتحاق بمصحة نفسية في ألمانيا منذ فترة.



ورغم تداول الأنباء حول وفاتها، لم يتم تأكيد السبب الرسمي للوفاة حتى اللحظة، لكن بعض المصادر تشير إلى أنها كانت تعاني من مشاكل نفسية قد تكون مرتبطة بالحادثة.