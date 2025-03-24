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تفاعل كبير مع الحالة الصحية للفنانة المعتزلة عبلة كامل.. ما القصة؟

غت
عبلة كامل
 
الإثنين، 24-03-2025 10:37 ص

الوكيل الإخباري-  رغم ابتعادها عن الأضواء وتواريها عن الوسط الفني في السنوات الأخيرة، إلا أن الفنانة عبلة كامل لا تزال حاضرة في ذاكرة جمهورها ومحبيها. فقد تصدر اسمها محركات البحث في مصر مؤخرًا بعد تصريحات الفنان أحمد كمال في إحدى المحطات الإذاعية المصرية حول حالتها الصحية.

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وأوضح الفنان أحمد كمال أن عبلة كامل تتمتع بصحة جيدة، حيث تقيم في منزلها وتستمتع بأجواء شهر رمضان، وتقوم بأداء الطقوس الروحانية الخاصة بها. هذا التصريح أثار العديد من التساؤلات بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي حول حالتها الصحية، خاصة بعد ابتعادها عن الأضواء.


ارم نيوز 

 
 
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