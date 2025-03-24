تفاعل كبير مع الحالة الصحية للفنانة المعتزلة عبلة كامل.. ما القصة؟

وأوضح الفنان أحمد كمال أن عبلة كامل تتمتع بصحة جيدة، حيث تقيم في منزلها وتستمتع بأجواء شهر رمضان، وتقوم بأداء الطقوس الروحانية الخاصة بها. هذا التصريح أثار العديد من التساؤلات بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي حول حالتها الصحية، خاصة بعد ابتعادها عن الأضواء.
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