تفاعل ملحوظ مع مسلسل 'آسر'.. النسخة العربية من مسلسل إيزل التركي

شخصيات النسخة العربية من مسلسل إيزل
باسل خياط vs كنان إميرزالي أوغلو
يجسد باسل خياط شخصية آسر، التي كانت تُسمى مجد في النسخة التركية، وهي شخصية معقدة تجمع بين القوة والصراع الداخلي. آسر يواجه تحديات كبيرة بسبب خيانة حياته وأقرب الناس له، مما يدفعه للانتقام.
باميلا الكيك vs جانسو دره
تؤدي باميلا الكيك دور حياة (إيسان في النسخة التركية)، وهي حبيبة آسر السابقة التي تمثل الأمل والحب الضائع في حياة آسر. تلعب حياة دورًا مؤثرًا في تطور الشخصية، حيث تساهم في دفعه نحو التغيير.
خالد القيش vs إيغيت أوزينير
شخصية راغب أو جنكيز في النسخة التركية، الصديق المقرب من آسر الذي يخونه ويورطه في عملية سرقة، ثم يتزوج حبيبته حياة.
سامر المصري vs باريش فلاي
عزت كماشة أو علي في النسخة التركية، هو الصديق الثالث الذي شارك في خيانة آسر.
موعد و مكان عرض مسلسل "آسر"
يعرض المسلسل من الأحد إلى الخميس الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية على قناة MBC1، بالإضافة إلى عرضه على منصة شاهد.
تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة. القصة تروي قصة ثلاثة أصدقاء تتوتر علاقتهم بعد أن يُخطط اثنان منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة آسر، مما يورط الأخير في العملية.
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