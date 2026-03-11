تفاعل واسع مع مواجهة فارس الحلو وزوجته في مسلسل "مولانا"

10:41 ص

الوكيل الإخباري- شهدت أحداث مسلسل مولانا، المعروض ضمن موسم دراما رمضان، تصاعدًا دراميًا لافتًا أعاد اسمَي الثنائي الفني والزوجي السوري فارس الحلو وسلافة عويشق إلى واجهة النقاش على منصات التواصل الاجتماعي في سوريا ولبنان، بعد غياب طويل عن الدراما السورية منذ مغادرتهما البلاد إلى فرنسا عام 2011.





وجاءت هذه العودة من خلال مشهد تمثيلي مؤثر جمع الحلو بعويشق في إحدى الحلقات الأخيرة من المسلسل، حيث لفت الثنائي الأنظار في واحد من أبرز المشاهد الدرامية تأثيرًا، وسط إشادات واسعة من جمهور الدراما السورية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.



كما أعاد ظهورهما المشترك إلى الأذهان مسيرة فنية طويلة، في وقت ظل فيه الجمهور يترقب عودتهما إلى الشاشة السورية بعد غياب دام أكثر من 14 عامًا.



المشهد الذي جمع شخصية "أم منير"، التي تؤديها سلافة عويشق، بشخصية "العقيد كفاح"، التي يجسدها فارس الحلو، تحول سريعًا إلى محور حديث واسع على مواقع التواصل.



ويصوّر المشهد أمًا مكلومة تبحث عن مصير ابنها الذي تعرض للاعتقال والتعذيب، في مواجهة ضابط أمن سوري عُرف ببطشه وقسوته.



وقدّم الثنائي أداءً اتسم بقدر كبير من الصدق الفني والعاطفة المكثفة، ما منح اللحظة الدرامية عمقًا إنسانيًا واضحًا انعكس في التفاعل الكبير معها.





