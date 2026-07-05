تقارير إعلامية تتحدث عن استعداد تامر حسني للزواج مجددًا

ونقل برنامج "هنا القاهرة" عن مصادر أن حسني لا يخطط للعودة إلى طليقته، بل يستعد لدخول القفص الذهبي خلال الفترة المقبلة، دون الكشف عن هوية العروس أو موعد رسمي لإقامة حفل الزفاف.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من تامر حسني أو من المقربين منه لتأكيد أو نفي هذه الأنباء، ما يبقيها في إطار التقارير الإعلامية المتداولة، بانتظار إعلان رسمي.
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