تقارير إعلامية تتحدث عن استعداد تامر حسني للزواج مجددًا

الوكيل الإخباري- انتشرت خلال الساعات الماضية تقارير إعلامية تحدثت عن استعداد الفنان المصري تامر حسني للزواج مجددًا، بعد نحو 3 سنوات من انفصاله عن الفنانة المغربية بسمة بوسيل.

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ونقل برنامج "هنا القاهرة" عن مصادر أن حسني لا يخطط للعودة إلى طليقته، بل يستعد لدخول القفص الذهبي خلال الفترة المقبلة، دون الكشف عن هوية العروس أو موعد رسمي لإقامة حفل الزفاف.