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تقييد حساب الملحن عزيز الشافعي بعد نشره أغاني لشيرين عبد الوهاب

الملحن المصري عزيز الشافعي
الملحن المصري عزيز الشافعي
الإثنين، 19-08-2024 03:51 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الملحن المصري عزيز الشافعي تعرض حساباته الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي لمحاولات تقييد، فور نشره أحدث أعماله الغنائية مع الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقال الشافعي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "محاولة تقييد الحساب الخاص بي في مواقع Meta، أو غيرها بدعوى نشر أعمال ملك شركة إنتاج فني بعينها هو خرق لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين، حيث يحتفظ المبدع أو صانع العمل الأصلي بكافة حقوق النشر وإعادة النشر والأداء العلني، وكافة الحقوق، بغض النظر عن حقوق منتج العمل أو صاحب الحقوق المؤقت."

وتابع: "أرجو من الشركة المعنية مراجعة إجراءاتها في هذا الصدد، حيث إن أي ضرر يلحق بشخصي جراء هذه الممارسات ليس له سند قانوني. وبغض النظر عن الأثر القانوني وما يتبعه من إجراءات، فلا يصح أن تكون العلاقة بين شركات الإنتاج الفني والمبدعين الأصليين بهذا الشكل."

وكشفت شركة "روتانا" عن اتخاذها إجراءات جديدة ضد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، رداً على مواصلة الأخيرة مخالفة التعاقد المبرم مع الشركة.

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