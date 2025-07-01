تكبره بـ 10 سنوات.. نسرين طافش تتحدّث لأول مرة عن زوجها - صورة

الوكيل الإخباري- عبّرت الفنانة السورية نسرين طافش عن سعادتها الكبيرة بتجربتها الزوجية مع رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، مؤكدة أن ارتباطها به شكّل محطة هادئة ومميزة في حياتها.

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وفي منشور عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام، وصفت نسرين الزواج بالشريك المناسب بأنه من أعظم نعم الحياة، قائلة:

"الزواج هو أجمل علاقة إنسانية تجعل الإنسان أكثر صفاءً وخفةً وطيبةً وحبًا للحياة."

وتقضي نسرين حاليًا إجازة صيفية برفقة زوجها، حيث تشارك متابعيها لقطات من رحلاتهما وأوقاتهما على الشاطئ.



يُذكر أن نسرين تزوجت أحمد جوهر في يناير 2025، وهو رجل أعمال مصري مشهور ومالك سلسلة "جوهر للمجوهرات"، وزوج سابق لـ شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري.



