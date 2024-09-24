تكريم داليا البحيري بالمهرجان الدولي لفيلم المرأة في المغرب

الوكيل الإخباري- كرم المهرجان الدولي لفيلم المرأة بمدينة سلا في المغرب كل من الممثلة المصرية داليا البحيري والممثلة المغربية السعدية لديب في افتتاح دورته الـ 17، التي انطلقت أمس الاثنين وتستمر حتى 28 سبتمبر (أيلول) الجاري.



وقدمت داليا، خلال مشوارها الممتد لأكثر من 20 عامًا، عددًا من الأفلام السينمائية من بينها "محامي خلع"، "سنة أولى نصب"، "حريم كريم"، "الباحثات عن الحرية"، "الغواص"، و"السفارة في العمارة".



يعرض المهرجان، الذي تنظمه جمعية أبي رقراق ويمتد حتى 28 سبتمبر (أيلول)، 10 أفلام ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و5 أفلام ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية، فيما تتنافس على جائزة الجمهور الشبابي خمسة أفلام في قسم الأفلام الروائية الطويلة المغربية، وخمسة أفلام في قسم الأفلام القصيرة المغربية.



المجر ضيف شرف

وتحل المجر "ضيف شرف" دورة هذا العام، حيث يتضمن برنامج الاحتفاء بها عرض ثلاثة أفلام لمخرجات تناولن من خلال أعمالهن قضايا المرأة وأثرها في المجتمع.



ويتضمن برنامج المهرجان ندوة بعنوان "الناقدة السينمائية.. الراهن والخصوصية"، وورشة تدريب حول "التربية على الصورة"، إضافة إلى لقاء مفتوح عن "المرأة في أفلام حكيم النوري"، لتسليط الضوء على العديد من الجوانب المتعلقة بالمرأة في أعمال المخرج المغربي المعروف.



كما تعقد المخرجة وكاتبة السيناريو المغربية أسماء المدير جلسة حوارية عن مشوارها الفني والنجاحات التي حققتها أفلامها على المستويين المحلي والدولي.

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