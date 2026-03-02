تكريم لافت لحياة الفهد بمهرجان لمبدعي الدراما في الكويت

01:56 م

الوكيل الإخباري- تستعد الفنانة الكويتية حياة الفهد لتحقيق تكريم جديد يُضاف إلى مسيرتها الفنية الطويلة، وذلك ضمن مهرجان لمبدعي الدراما الرمضانية في الكويت، رغم وضعها الصحي الحرج وغيابها عن الوعي بعد أزمة صحية ورحلة علاج طويلة لم تُكلّل بالنجاح.





وستحمل الدورة الأولى من المهرجان الرسمي لمبدعي الدراما الرمضانية الكويتية، التي تُقام في 7 من الشهر الجاري، اسم الفنانة الفهد، التي تُعد واحدة من أبرز فنانات الكويت والخليج، وتتجاوز مسيرتها الفنية ستة عقود.



وينظم الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصناع الترفيه المهرجان، ويترأسه رئيس الاتحاد الإعلامي والمحامي خالد الراشد، فيما تتولى لجنة تحكيم فنية ترشيح واختيار الفائزين.



وسيتم ترشيح الفائزين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد، إضافة إلى اعتماد رأي لجنة التحكيم، الذي يشمل جميع عناصر الإنتاج في الأعمال الدرامية، ولا يقتصر على الممثلين فقط.



ويأتي تكريم الفهد، وهو الأحدث في سلسلة التكريمات التي حصدتها، في ظل غيابها عن الموسم الرمضاني الحالي بعد التدهور الصحي الذي تعرضت له خلال الأشهر الماضية إثر إصابتها بجلطة دماغية.



وبدأت الفهد، البالغة من العمر 77 عامًا، مسيرتها منذ مطلع ستينيات القرن الماضي، وقدمت العديد من الأعمال في التلفزيون والسينما والمسرح، إلى جانب كتابتها لأعمال تلفزيونية وتقديم برامج إذاعية، حتى لقّبها جمهورها بـ«سيدة الشاشة الخليجية».





