الإثنين 2026-03-02 03:40 م

تكريم لافت لحياة الفهد بمهرجان لمبدعي الدراما في الكويت

حياة الفهد اقرأ المزيد على موقع إرم نيوز: https://www.eremnews.com/entertainment/hgypmq4
حياة الفهد
 
الإثنين، 02-03-2026 01:56 م
الوكيل الإخباري-   تستعد الفنانة الكويتية حياة الفهد لتحقيق تكريم جديد يُضاف إلى مسيرتها الفنية الطويلة، وذلك ضمن مهرجان لمبدعي الدراما الرمضانية في الكويت، رغم وضعها الصحي الحرج وغيابها عن الوعي بعد أزمة صحية ورحلة علاج طويلة لم تُكلّل بالنجاح.اضافة اعلان


وستحمل الدورة الأولى من المهرجان الرسمي لمبدعي الدراما الرمضانية الكويتية، التي تُقام في 7 من الشهر الجاري، اسم الفنانة الفهد، التي تُعد واحدة من أبرز فنانات الكويت والخليج، وتتجاوز مسيرتها الفنية ستة عقود.

وينظم الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصناع الترفيه المهرجان، ويترأسه رئيس الاتحاد الإعلامي والمحامي خالد الراشد، فيما تتولى لجنة تحكيم فنية ترشيح واختيار الفائزين.

وسيتم ترشيح الفائزين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد، إضافة إلى اعتماد رأي لجنة التحكيم، الذي يشمل جميع عناصر الإنتاج في الأعمال الدرامية، ولا يقتصر على الممثلين فقط.

ويأتي تكريم الفهد، وهو الأحدث في سلسلة التكريمات التي حصدتها، في ظل غيابها عن الموسم الرمضاني الحالي بعد التدهور الصحي الذي تعرضت له خلال الأشهر الماضية إثر إصابتها بجلطة دماغية.

وبدأت الفهد، البالغة من العمر 77 عامًا، مسيرتها منذ مطلع ستينيات القرن الماضي، وقدمت العديد من الأعمال في التلفزيون والسينما والمسرح، إلى جانب كتابتها لأعمال تلفزيونية وتقديم برامج إذاعية، حتى لقّبها جمهورها بـ«سيدة الشاشة الخليجية».
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارات إخلاء في كافة أنحاء لبنان

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارات إخلاء في كافة أنحاء لبنان

الحاج توفيق: مخزون المملكة الغذائي آمن ويغطي لأشهر عديدة

أخبار محلية الحاج توفيق: مخزون المملكة الغذائي آمن ويغطي لأشهر عديدة

القيادة المركزية الأميركية تعلن سقوط 3 مقاتلات بنيران صديقة فوق الكويت

أخبار محلية القيادة المركزية الأميركية تعلن سقوط 3 مقاتلات بنيران صديقة فوق الكويت

الصفدي يبحث مع وزيري خارجية البوسنة والنرويج تداعيات التصعيد في المنطقة

أخبار محلية الصفدي يبحث مع وزيري خارجية البوسنة والنرويج تداعيات التصعيد في المنطقة

ز

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر مادة تحدد حالات تعويض المؤمن عليه إذا أقدم على الانتحار

الأمن العام: التعامل مع 133 بلاغا لحادث سقوط شظايا

أخبار محلية الأمن العام: التعامل مع 133 بلاغا لحادث سقوط شظايا

لبنان يحظر النشاطات العسكرية لحزب الله ويلزمه بتسليم سلاحه

عربي ودولي لبنان يحظر النشاطات العسكرية لحزب الله ويلزمه بتسليم سلاحه

الأردن وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه

أخبار محلية الأردن وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه



 






الأكثر مشاهدة