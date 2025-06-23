تلقيا تهديدات واتهامات بالتشبيح.. هذا ما حصل مع فنان سوري شهير وزوجته (صور)

في منشور مطوّل، نفت سعد الدين علاقتها أو علاقة زوجها بأي نشاط سياسي، مؤكدة أن حياتهما المهنية كانت دائماً بعيدة عن المصالح والمناصب، وقالت: "اشتغلنا بكرامة، وتركنا بيتنا مثل كثير من الناس بسبب الظروف".
ووجّهت رسالة لمن يهاجمها: "راجعوا ضميركم قبل ما تنشروا، وهاد أول وآخر رد". وختمت بدعاء: "اللهم أعطهم أضعاف ما تمنّوه لنا".
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