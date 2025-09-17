توافد فني سوري واسع على نقابة الفنانين بعد قرارات مثيرة للجدل - صور

ونشرت النقابة صوراً يظهر فيها نقيب الفنانين مازن الناطور برفقة مجموعة من الممثلين والفنيين، في لقاء ركز على إعادة الثقة و"إعطاء صورة إيجابية" عن عمل النقابة، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي.
ويأتي هذا التحرك بعد خطوة لافتة تمثلت في فتح باب الانتساب لجميع العاملين في المهن الدرامية دون قيود عمرية، ما أدى إلى تدفق طلبات من مخرجين، فنيين، مغنين، وعازفين كانوا مستبعدين سابقًا بسبب شروط العضوية الصارمة.
وتشترط النقابة على المتقدمين اجتياز اختبارات فنية تُجريها لجان متخصصة، تضم فنانين مخضرمين وآخرين عادوا للمشهد بعد غياب أو جدل سابق، بالإضافة إلى فنانين مغتربين عادوا مؤخرًا للمشاركة في تطوير النقابة.
ويُنظر إلى هذه الخطوة كإعادة هيكلة للنقابة، ومحاولة لاحتضان الطاقات السورية في الداخل والخارج، وتفعيل دورها التمثيلي في ظل التحديات التي يواجهها الوسط الفني السوري.
-
أخبار متعلقة
-
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة
-
نوال الزغبي تكشف جوانب طريفة من شخصيتها - فيديو
-
أبرز مسلسلات الدراما السورية في رمضان 2026
-
هنا الزاهد تعود لدراما رمضان 2026 بمسلسل جديد بعد غياب 4 سنوات
-
آسر ياسين ودينا الشربيني معا في مسلسل جديد برمضان 2026
-
الشاعر رمضان محمد يكشف تفاصيل إصابة النجم تامر حسني في قدمه
-
بعد غياب طويل.. تفاصيل حفل عبد المجيد عبد الله في أبوظبي
-
حقيقة انفصال دنيا سمير غانم عن زوجها رامي رضوان