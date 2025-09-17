توافد فني سوري واسع على نقابة الفنانين بعد قرارات مثيرة للجدل - صور

الوكيل الإخباري- شهد المقر الرئيسي لنقابة الفنانين السوريين توافد عدد كبير من الفنانين والمخرجين والعاملين في القطاع الدرامي، في أول تجمع من نوعه يهدف إلى تقريب وجهات النظر واحتواء التوترات التي تصاعدت مؤخراً، عقب قرارات اعتُبرت مثيرة للجدل.

ونشرت النقابة صوراً يظهر فيها نقيب الفنانين مازن الناطور برفقة مجموعة من الممثلين والفنيين، في لقاء ركز على إعادة الثقة و"إعطاء صورة إيجابية" عن عمل النقابة، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي.



ويأتي هذا التحرك بعد خطوة لافتة تمثلت في فتح باب الانتساب لجميع العاملين في المهن الدرامية دون قيود عمرية، ما أدى إلى تدفق طلبات من مخرجين، فنيين، مغنين، وعازفين كانوا مستبعدين سابقًا بسبب شروط العضوية الصارمة.



وتشترط النقابة على المتقدمين اجتياز اختبارات فنية تُجريها لجان متخصصة، تضم فنانين مخضرمين وآخرين عادوا للمشهد بعد غياب أو جدل سابق، بالإضافة إلى فنانين مغتربين عادوا مؤخرًا للمشاركة في تطوير النقابة.



ويُنظر إلى هذه الخطوة كإعادة هيكلة للنقابة، ومحاولة لاحتضان الطاقات السورية في الداخل والخارج، وتفعيل دورها التمثيلي في ظل التحديات التي يواجهها الوسط الفني السوري.







