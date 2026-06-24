توبة مفاجئة لفنان عربي شهير - فيديو

وأعلن سعد تراجعه عن الإطلالات المثيرة للجدل، قائلاً: "خلاص تبت عن أي حاجة غريبة، مش هعمل أي حاجة غريبة".
وأضاف: "أقول للناس سامحوني".
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