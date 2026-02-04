توفي داخل منزله.. رحيل فنان شهير بعد مسيرة طويلة-صورة

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام أميركية، توفي نيغرون داخل منزله في حي ستوديو سيتي بمدينة لوس أنجلوس، متأثرًا بمضاعفات قصور القلب ومرض الانسداد الرئوي المزمن.
وخلال سنواته الأخيرة، عانى الفنان الراحل من مرض الانسداد الرئوي المزمن لما يقرب من 3 عقود، كما أسهمت جائحة كوفيد-19 في ابتعاده الكامل عن الساحة الفنية.
