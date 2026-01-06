توقيف الدكتورة خلود وزوجها في المطار... ما القصة؟

الوكيل الإخباري- تداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء غير مؤكدة عن توقيف صانعة المحتوى والفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود وزوجها أمين في مطار الكويت، ما أثار جدلًا واسعًا في ظل غياب أي توضيح رسمي.

وبحسب ما جرى تداوله عبر حسابات غير موثوقة، ارتبطت هذه الأنباء بالحديث عن إعادة فتح ملف يُشتبه بتعلقه بقضايا غسل أموال تشمل بعض مشاهير مواقع التواصل، مع تداول اسم الدكتورة خلود ضمن هذه التكهنات، دون الاستناد إلى مصادر رسمية.



في المقابل، روجت روايات أخرى مزاعم مختلفة، من بينها الاشتباه بحيازة مواد وُصفت بأنها طبية، إلا أن هذه الادعاءات بقيت في إطار الشائعات ولم تُدعّم بأي معلومات مؤكدة.



ولم تصدر وزارة الداخلية الكويتية أي بيان يؤكد أو ينفي صحة ما يتم تداوله، كما لم يصدر تعليق رسمي من الدكتورة خلود أو زوجها، ما يبقي القضية ضمن نطاق الأخبار غير المؤكدة.



وتُعد الدكتورة خلود من أبرز المؤثرات في الكويت والخليج، وتحظى بمتابعة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب زوجها أمين.