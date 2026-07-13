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توقيف المغني التركي هالوك ليفينت في قضية تبرعات الزلزال

يشص
هالوك ليفينت
 
الإثنين، 13-07-2026 11:36 ص

الوكيل الإخباري-   أوقفت النيابة العامة في تركيا المغني التركي هالوك ليفينت للتحقيق في اتهامات تتعلق بالاحتيال واختلاس أموال تبرعات جمعتها جمعية "أحباب" الخيرية التي أسسها عام 2017، كما احتجزت عشرة من موظفي الجمعية.

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وتتركز التحقيقات حول مصير أكثر من 150 مليون دولار جُمعت لمساعدة متضرري زلزال تركيا عام 2023 وبناء مساكن للمتضررين، وسط اتهامات بتحويل أموال التبرعات إلى حسابات شخصية واستخدامها في معاملات مخالفة للقانون، وهي اتهامات ينفيها ليفينت.

 

ويُعد ليفينت من أبرز نجوم الروك الأناضولي، وقد حصل على شهرة واسعة بسبب نشاطه الخيري بعد الزلزال، حتى أدرجته مجلة "تايم" ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة عام 2023.

 
 


gnews

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