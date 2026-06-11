توقيف مشاهير في تركيا ضمن حملة واسعة لمكافحة المخدرات - صور

وخضع الموقوفون لفحوصات وتحاليل للدم والشعر للكشف عن تعاطي المخدرات، ومن بينهم المغني كينان دولو، والممثلة بيرين سات، وملكة جمال تركيا لعام 1999 عائشة خاتون أونال.
وتأتي هذه الحملة ضمن مداهمات تنفذها الشرطة التركية منذ أكتوبر 2025، أسفرت عن توقيف أكثر من 250 شخصاً، بينهم ممثلون ومؤثرون معروفون.
وبحسب المعطيات، أظهرت نتائج 77% من اختبارات المخدرات التي خضع لها مشاهير نتائج إيجابية.
عائشة خاتون أونال
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