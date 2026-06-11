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توقيف مشاهير في تركيا ضمن حملة واسعة لمكافحة المخدرات - صور

لاشثقغل
تعبيرية
 
الخميس، 11-06-2026 03:01 م

الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة "ملليت" التركية بتوقيف 22 شخصية مشهورة في إسطنبول ضمن حملة لمكافحة المخدرات، فيما لا يزال 3 آخرون مطلوبين.

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وخضع الموقوفون لفحوصات وتحاليل للدم والشعر للكشف عن تعاطي المخدرات، ومن بينهم المغني كينان دولو، والممثلة بيرين سات، وملكة جمال تركيا لعام 1999 عائشة خاتون أونال.


وتأتي هذه الحملة ضمن مداهمات تنفذها الشرطة التركية منذ أكتوبر 2025، أسفرت عن توقيف أكثر من 250 شخصاً، بينهم ممثلون ومؤثرون معروفون.


وبحسب المعطيات، أظهرت نتائج 77% من اختبارات المخدرات التي خضع لها مشاهير نتائج إيجابية. 

 

المغني كينان دولو

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بيرين سات

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  عائشة خاتون أونال

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