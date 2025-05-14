الأربعاء 2025-05-14 12:57 م
 

توم كروز يذهل العالم بقفزة خطيرة من طائرة: شاهد الفيديو

اىةتو
توم كروز
 
الأربعاء، 14-05-2025 10:54 ص

الوكيل الإخباري-   كشف النجم العالمي توم كروز عن كواليس مشوقة من تصوير فيلمه المرتقب "Mission: Impossible – The Final Reckoning"، الذي يُعد الجزء الأخير من سلسلة الأكشن الشهيرة "المهمة المستحيلة".

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وفي مقطع فيديو ترويجي نشره عبر حساباته الرسمية، ظهر كروز وهو يقفز من طائرة على ارتفاع يتجاوز 10 آلاف قدم، في مشهد خطير تم توثيقه بكاميرا مثبتة على جسده، رصدت لحظات السقوط بتفاصيل مثيرة.


المشهد المذهل أعاد إشعال حماس الجمهور حول الفيلم، وأثار إعجاب الملايين حول العالم بجرأة كروز وإصراره على أداء مشاهد الحركة بنفسه، رغم بلوغه 62 عامًا. وقد عُرف النجم الأمريكي خلال مسيرته بتحديه للمخاطر وتقديمه لأصعب المشاهد دون الاستعانة ببدلاء.


وأوضح كروز في الفيديو أن تنفيذ القفزة تطلّب تخطيطاً دقيقاً وتنسيقاً عالي المستوى لضمان أقصى درجات الأمان، مؤكدًا أن كل تفصيلة خضعت لاختبارات صارمة لتقليل المخاطر المحتملة، في مشهد وصفه المتابعون بـ"الجنوني والمذهل في آنٍ معًا".


ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسط ترقب واسع من عشاق سلسلة "المهمة المستحيلة" التي شكّلت علامة فارقة في عالم أفلام الأكشن والتجسس.

 

 

لبنان 24

 
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