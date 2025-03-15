تيم حسن و أنس طيارة يتحدّثان عن تحديات تحت سابع أرض

"الجميع كان يراهن على نجاح العمل، والحمد لله الجهد المبذول في المسلسل ظهر بوضوح."
تحديات كبيرة في التصوير
رغم النجاح، لم يخلُ التصوير من التحديات، حيث كشف طيارة عن بعض الصعوبات التي واجهها فريق العمل، موضحًا أنهم اضطروا أحيانًا إلى استخدام كاميرا ثانية لتسريع عملية التصوير بسبب ضغط الوقت.
التعاون مع تيم حسن وكاريس بشار
كما تحدث أنس طيارة عن تجربته في العمل مع النجمين تيم حسن وكاريس بشار، مؤكدًا أن الكيمياء بينهما ساهمت في تقديم أداء مميز:
"العمل مع تيم حسن وكاريس بشار كان تجربة رائعة، شعرت بالراحة التامة في التصوير بفضل أسلوبهما المهني."
رحلته الفنية وتطوير مهاراته
أما عن مشواره الفني، فأكد أنه يسعى دائمًا لتطوير نفسه من خلال التجربة العملية والعمل الجاد، معتبرًا أن الأداء الواقعي هو أفضل وسيلة لتحسين مهاراته التمثيلية.
وفي ختام اللقاء، شدد أنس طيارة على أهمية اختيار الأدوار التي تترك أثرًا حقيقيًا لدى الجمهور، قائلاً:
"أنا لا أبحث عن الشهرة بقدر ما أبحث عن تقديم شخصية تلامس القلوب وتظل في ذاكرة الناس."
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