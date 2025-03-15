 
السبت 2025-03-15 01:56 م
 




            

        








    

        

        

            تيم حسن و أنس طيارة يتحدّثان عن تحديات تحت سابع أرض
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                5t5gf
            
                

                    تيم حسن
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        12:17 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  خلال لقائه في برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة الدندراوي، تحدث النجم أنس طيارة عن ردود الفعل الإيجابية التي تلقاها حول مشاركته في مسلسل "تحت سابع أرض"، معبرًا عن سعادته الكبيرة بتفاعل الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي. وقال:
"الجميع كان يراهن على نجاح العمل، والحمد لله الجهد المبذول في المسلسل ظهر بوضوح."
اضافة اعلان

تحديات كبيرة في التصوير
رغم النجاح، لم يخلُ التصوير من التحديات، حيث كشف طيارة عن بعض الصعوبات التي واجهها فريق العمل، موضحًا أنهم اضطروا أحيانًا إلى استخدام كاميرا ثانية لتسريع عملية التصوير بسبب ضغط الوقت.

التعاون مع تيم حسن وكاريس بشار
كما تحدث أنس طيارة عن تجربته في العمل مع النجمين تيم حسن وكاريس بشار، مؤكدًا أن الكيمياء بينهما ساهمت في تقديم أداء مميز:
"العمل مع تيم حسن وكاريس بشار كان تجربة رائعة، شعرت بالراحة التامة في التصوير بفضل أسلوبهما المهني."

رحلته الفنية وتطوير مهاراته
أما عن مشواره الفني، فأكد أنه يسعى دائمًا لتطوير نفسه من خلال التجربة العملية والعمل الجاد، معتبرًا أن الأداء الواقعي هو أفضل وسيلة لتحسين مهاراته التمثيلية.

وفي ختام اللقاء، شدد أنس طيارة على أهمية اختيار الأدوار التي تترك أثرًا حقيقيًا لدى الجمهور، قائلاً:
"أنا لا أبحث عن الشهرة بقدر ما أبحث عن تقديم شخصية تلامس القلوب وتظل في ذاكرة الناس."
 
et بالعربي
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
        gnews
    




        

            

                أحدث الأخبار
            

        

        

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                رواق ودار الإمام أحمد الرفاعي
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            بيان من عشائر الدعجة حول حادثة المسجد بالمقابلين
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
                            
                    
                    

                        
                            أخبار الشركات
                        
                        
                            العلوم التطبيقية تحقق مراتب متقدمة في تصنيف QS 2025 للتخصصات الأكاديمية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ف
                            
                    
                    

                        
                            منوعات
                        
                        
                            سلطات رمضانية صحية ومشبعة للصائمين
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                لب
                            
                    
                    

                        
                            فن ومشاهير
                        
                        
                            مدفع رمضان.. فائزة تشكك في مصداقية محمد رمضان
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                تعبيرية
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            الجمعية الفلكية تتوقع موعد عيد الفطر في الأردن وعدد ايام الصيام
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                غ
                            
                    
                    

                        
                            منوعات
                        
                        
                            نصائح ذكية لخفض تكاليف الإقامة أثناء السفر
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                جانب من الجاهة وعطوة الاعتراف بحادث دهس الشاب عودة الله العساسفة
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            بالفيديو .. تفاصيل جديدة يكشفها والد الشاب الكركي الذي توفي بحادثة دهس وعفوهم عن المتسببة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                غ5
                            
                    
                    

                        
                            منوعات
                        
                        
                            وداعا للعفن! نصائح مذهلة لتنظيف المنزل وحمايته من الرطوبة
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة