تيم حسن يتصدر الترند بحرف واحد في "مولانا"

12:54 م

الوكيل الإخباري- تصدر النجم السوري تيم حسن الترند في الوطن العربي منذ الساعات الأولى لعرض مسلسل "مولانا" عبر منصة شاهد وقناة MBC دراما، بعدما خطفت طريقته في نطق حرف الجيم الأنظار، ضمن شخصية جابر التي يقدمها في العمل، وتحولت مشاهد تيم إلى حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع انطلاق عرض الحلقات الأولى في موسم دراما رمضان 2026. اضافة اعلان





نطق تيم حسن لحرف الجيم يشعل مواقع التواصل



في أحد المشاهد اللافتة من مسلسل "مولانا"، يكشف جابر عن معاناته في نطق حرف الجيم، إذ يستبدله بالزاي، فيعرّف عن نفسه باسم زابر، قبل أن يوضح بطريقته الخاصة أنه لا ينطق الجيم كما ينبغي، المشهد انتشر بسرعة وتحول إلى ترند واسع، وتداوله الجمهور على نطاق كبير.



تيم حسن تفاعل مع موجة التفاعل عبر حسابه على "فيسبوك"، ونشر مقطعاً من المشهد مرفقاً بتدوينة كتبها وفق منطوق الشخصية: رمضان يزمعنا، في إحالة ذكية إلى العبارة المتداولة رمضان يجمعنا، ما زاد من انتشار المقطع وتفاعل المتابعين معه.





