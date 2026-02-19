تيم حسن يتصدر الترند بحرف واحد في "مولانا"

نطق تيم حسن لحرف الجيم يشعل مواقع التواصل
في أحد المشاهد اللافتة من مسلسل "مولانا"، يكشف جابر عن معاناته في نطق حرف الجيم، إذ يستبدله بالزاي، فيعرّف عن نفسه باسم زابر، قبل أن يوضح بطريقته الخاصة أنه لا ينطق الجيم كما ينبغي، المشهد انتشر بسرعة وتحول إلى ترند واسع، وتداوله الجمهور على نطاق كبير.
تيم حسن تفاعل مع موجة التفاعل عبر حسابه على "فيسبوك"، ونشر مقطعاً من المشهد مرفقاً بتدوينة كتبها وفق منطوق الشخصية: رمضان يزمعنا، في إحالة ذكية إلى العبارة المتداولة رمضان يجمعنا، ما زاد من انتشار المقطع وتفاعل المتابعين معه.
