تيم حسن يُشعل المواقع.. شاهدوا كيف قلّد بشار الأسد في مسلسل "مولانا"

الوكيل الإخباري- تسبب النجم السوري تيم حسن موجة في المشهد الذي قدمه في الحلقة 18 من مسلسل "مولانا" الذي يُعرض طيلة شهر رمضان المبارك والذي قلّد فيه الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بسخرية عارمة.



ولجأ تيم في المشهد إلى محاكاة أسلوب الأسد في الكلام وضحكته الشهيرة.

وتداول المشاهدون المقطع بشكل واسع، معتبرين أن تقليده كان متقنا وجريئا، ما أضاف إلى شخصية "جابر" بعدا ساخرا جديدا.



يثشار إلى ان مسلسل "مولانا" يحتل المراتب الأولى من حيث المشاهدة والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.