تيم حسن يُشعل المواقع.. شاهدوا كيف قلّد بشار الأسد في مسلسل "مولانا"

ولجأ تيم في المشهد إلى محاكاة أسلوب الأسد في الكلام وضحكته الشهيرة.
يثشار إلى ان مسلسل "مولانا" يحتل المراتب الأولى من حيث المشاهدة والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.
كذب كذب 🤣🤣🤣🤣 تيم حسن عم يقلد بشار الأسد #مولانا — Tammam (@TamamJrayra) March 6, 2026
مبدع دائما وفريد جدا @actortaim 👏❤️ pic.twitter.com/I2Aajx6sn0
