الأحد 2026-03-08 11:59 ص

تيم حسن يُشعل المواقع.. شاهدوا كيف قلّد بشار الأسد في مسلسل "مولانا"

تيم حسن
تيم حسن
 
الأحد، 08-03-2026 10:40 ص

الوكيل الإخباري-   تسبب النجم السوري تيم حسن موجة في المشهد الذي قدمه في الحلقة 18 من مسلسل "مولانا" الذي يُعرض طيلة شهر رمضان المبارك والذي قلّد فيه الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بسخرية عارمة.

ولجأ تيم في المشهد إلى محاكاة أسلوب الأسد في الكلام وضحكته الشهيرة.

اضافة اعلان

 

وتداول المشاهدون المقطع بشكل واسع، معتبرين أن تقليده كان متقنا وجريئا، ما أضاف إلى شخصية "جابر" بعدا ساخرا جديدا.


يثشار إلى ان مسلسل "مولانا" يحتل المراتب الأولى من حيث المشاهدة والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

 





 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

اقتراب موعد الكشف عن المرشد الجديد خلفاً للخامنئي

أخبار محلية اقتراب موعد الكشف عن المرشد الجديد خلفاً للخامنئي

تعبيرية

طب وصحة 5 علامات خفية قد تشير إلى ضعف جهاز المناعة

وزير الخارجية يشارك اليوم باجتماع مجلس جامعة الدول العربية الوزاري لبحث الاعتداءات الإيرانية

أخبار محلية وزير الخارجية يشارك اليوم باجتماع مجلس جامعة الدول العربية الوزاري لبحث الاعتداءات الإيرانية

كم ساعة يجب أن تنام؟.. دراسة تكشف

منوعات كم ساعة يجب أن تنام؟.. دراسة تكشف

ما هي مساوئ تناول الطعام بسرعة في رمضان؟

منوعات ما هي مساوئ تناول الطعام بسرعة في رمضان؟

اتصالات هاتفية لرئيس الوزراء مع مسؤولين عرب لبحث التصعيد الإقليمي

أخبار محلية اتصالات هاتفية لرئيس الوزراء مع مسؤولين عرب لبحث التصعيد الإقليمي

لقاء حكومي عاجل لبحث واقع سلاسل التوريد والإمداد

أخبار محلية لقاء حكومي عاجل لبحث واقع سلاسل التوريد والإمداد

للسيارات الكهربائية.. بطارية جديدة تُشحن "خلال دقائق"

تكنولوجيا للسيارات الكهربائية.. بطارية جديدة تُشحن "خلال دقائق"



 






الأكثر مشاهدة