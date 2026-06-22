الإثنين 2026-06-22 09:47 ص

ثلاثي الدراما السورية يخطف الأنظار بدبكة جماعية - فيديو

يعفه
قيس الشيخ نجيب , قصي خولي , باسل خياط
 
الإثنين، 22-06-2026 08:10 ص

الوكيل الإخباري-   أثار الفنانون السوريون قصي خولي وباسل خياط وقيس الشيخ نجيب تفاعلًا واسعًا بعد انتشار فيديو لهم وهم يؤدون الدبكة الشامية على أنغام أغنية «سمرا وأنا الحاصودي» للفنان علي الديك.

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ولاقى المقطع انتشارًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره المتابعون تجسيدًا للصداقة التي تجمع نجوم الدراما السورية الثلاثة.


ورغم عدم اجتماعهم في عمل درامي واحد كثلاثي، فقد شارك كل اثنين منهم في عدد من الأعمال المشتركة. ويواصل الفنانون الثلاثة حضورهم الفني، فيما يغيب قيس الشيخ نجيب عن الدراما التلفزيونية منذ مشاركته في مسلسل «النسيان».

 

 

 
 


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