ثلاثي الدراما السورية يخطف الأنظار بدبكة جماعية - فيديو

ولاقى المقطع انتشارًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره المتابعون تجسيدًا للصداقة التي تجمع نجوم الدراما السورية الثلاثة.
ورغم عدم اجتماعهم في عمل درامي واحد كثلاثي، فقد شارك كل اثنين منهم في عدد من الأعمال المشتركة. ويواصل الفنانون الثلاثة حضورهم الفني، فيما يغيب قيس الشيخ نجيب عن الدراما التلفزيونية منذ مشاركته في مسلسل «النسيان».
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