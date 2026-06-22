ثلاثي الدراما السورية يخطف الأنظار بدبكة جماعية - فيديو

الوكيل الإخباري- أثار الفنانون السوريون قصي خولي وباسل خياط وقيس الشيخ نجيب تفاعلًا واسعًا بعد انتشار فيديو لهم وهم يؤدون الدبكة الشامية على أنغام أغنية «سمرا وأنا الحاصودي» للفنان علي الديك.

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ولاقى المقطع انتشارًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره المتابعون تجسيدًا للصداقة التي تجمع نجوم الدراما السورية الثلاثة.