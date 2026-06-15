ثوانٍ فصلتها عن الكارثة.. نهال عنبر تكشف تفاصيل نجاتها المذهلة

وقالت نهال عنبر إن حالتها مستقرة تمامًا، موضحة أنها لم تتعرض لأي إصابات أو كدمات، لكنها شعرت بصدمة كبيرة بعد مشاهدة الأدخنة تتصاعد من السيارة بشكل مفاجئ.
وأضافت أنها تمكنت من مغادرة السيارة فور ملاحظتها العطل في المحرك، قبل أن تشتعل النيران جزئيًا بالمركبة بعد لحظات من خروجها.
وكانت الفنانة قد كشفت تفاصيل الحادث عبر حسابها على "فيسبوك"، مؤكدة أن سرعة تصرفها ولطف الله ساهما في نجاتها دون أي إصابات، فيما وقع الحادث نتيجة عطل مفاجئ في محرك السيارة.
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