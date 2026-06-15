ثوانٍ فصلتها عن الكارثة.. نهال عنبر تكشف تفاصيل نجاتها المذهلة

الوكيل الإخباري- طمأنت الفنانة المصرية نهال عنبر جمهورها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها لم تُصب بأي أذى بعد نجاتها من حادث سير كاد أن يودي بحياتها إثر اشتعال مفاجئ في محرك سيارتها على طريق الساحل الشمالي.

اضافة اعلان



وقالت نهال عنبر إن حالتها مستقرة تمامًا، موضحة أنها لم تتعرض لأي إصابات أو كدمات، لكنها شعرت بصدمة كبيرة بعد مشاهدة الأدخنة تتصاعد من السيارة بشكل مفاجئ.



وأضافت أنها تمكنت من مغادرة السيارة فور ملاحظتها العطل في المحرك، قبل أن تشتعل النيران جزئيًا بالمركبة بعد لحظات من خروجها.