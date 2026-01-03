السبت 2026-01-03 02:12 م

جدل المليار دولار.. هاني شاكر يفجّر مفاجأة بشأن ثروته وتكلفة منزله الجديد

ا
هاني شاكر
السبت، 03-01-2026 01:47 م

الوكيل الإخباري-   نفى الفنان المصري هاني شاكر الشائعات المتداولة حول امتلاكه ثروة تُقدَّر بمليار دولار، مؤكداً أن هذه الأرقام مبالغ فيها ولا تمت للواقع بصلة، مشيراً إلى أنه لم يعمل طوال مسيرته سوى في الفن، دون أي أنشطة تجارية أخرى.

اضافة اعلان


وقال شاكر في ظهور تلفزيوني إن التزاماته الفنية والعائلية لا تسمح بتحقيق مثل هذه الثروات “الخرافية”، موضحاً أن ثروته بعيدة تماماً عن الأرقام المتداولة. وكشف أن أكبر مبلغ أنفقه مؤخراً كان على تشطيبات منزله الجديد، والتي بلغت نحو 50 مليون جنيه مصري.


وفي سياق آخر، أكد هاني شاكر أنه لم يفكر مطلقاً في الزواج مرة أخرى، مشيداً بزوجته، كما نفى تفكيره في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعويض صوته مستقبلاً.


ويستعد هاني شاكر لإحياء حفل غنائي مشترك مع الفنان اللبناني وائل جسار في أبوظبي يوم 18 يناير الجاري.

 

24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

فن ومشاهير جدل المليار دولار.. هاني شاكر يفجّر مفاجأة بشأن ثروته وتكلفة منزله الجديد

ل

أخبار محلية سلطة وادي الأردن توقّع اتفاقيات مع جمعيات مستخدمي المياه

ا

فن ومشاهير وائل جسار يغادر حفل رأس السنة في العراق غاضباً - فيديو

ت

أخبار محلية واقع التعليم في لواء القويسمة بالأرقام

ا

فن ومشاهير الفنان المصري عبد الله مشرف يكشف تطورات حالته الصحية

و

اقتصاد محلي الصناعات الغذائية تغطي أكثر من 62% من احتياجات السوق المحلية

ااا

فن ومشاهير "لست حزينة على ابنك".. شمس البارودي ترد على اتهام صادم

ت

اقتصاد محلي صادرات الزرقاء التجارية تسجل نموا بقيمة 513 مليون دينار في 2025



 






الأكثر مشاهدة