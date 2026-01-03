جدل المليار دولار.. هاني شاكر يفجّر مفاجأة بشأن ثروته وتكلفة منزله الجديد

وقال شاكر في ظهور تلفزيوني إن التزاماته الفنية والعائلية لا تسمح بتحقيق مثل هذه الثروات “الخرافية”، موضحاً أن ثروته بعيدة تماماً عن الأرقام المتداولة. وكشف أن أكبر مبلغ أنفقه مؤخراً كان على تشطيبات منزله الجديد، والتي بلغت نحو 50 مليون جنيه مصري.
وفي سياق آخر، أكد هاني شاكر أنه لم يفكر مطلقاً في الزواج مرة أخرى، مشيداً بزوجته، كما نفى تفكيره في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعويض صوته مستقبلاً.
ويستعد هاني شاكر لإحياء حفل غنائي مشترك مع الفنان اللبناني وائل جسار في أبوظبي يوم 18 يناير الجاري.
