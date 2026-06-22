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جدل حول إلغاء حفل جورج وسوف في تونس.. ما القصة؟

يثسب
جورج وسوف
 
الإثنين، 22-06-2026 08:18 ص

الوكيل الإخباري-   أثار إلغاء حفل الفنان جورج وسوف في مدينة الحمامات التونسية جدلًا واسعًا، خاصة أنه كان يمثل عودته إلى جمهوره التونسي بعد غياب نحو 12 عامًا.

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ونفت مايا مطر، مديرة أعمال وسوف، صحة الأنباء التي تحدثت عن خلافات مالية، مؤكدة أن إلغاء الحفل جاء بسبب عدم استكمال الجهة المنظمة للإجراءات القانونية والحصول على التراخيص اللازمة.


في المقابل، أوضح هيكل بلغارات، رئيس جمعية عطاء التنمية والتواصل، أن الجمعية لم تتمكن من الحصول على التراخيص النهائية، مشيرًا إلى أن إدارة أعمال الفنان طلبت الحصول على أجره كاملًا قبل الحفل، والبالغ نحو 90 ألف دولار، ما حال دون التوصل إلى اتفاق لتأجيله.


وتبادل الطرفان المسؤولية عن إلغاء الحفل، وسط خيبة أمل جمهور الفنان في تونس.

 
 


gnews

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