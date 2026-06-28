جدل واسع ينتهي بإلغاء حفل الشامي في ليبيا

الوكيل الإخباري- أثار حفل كان مقرراً للفنان السوري الشامي في ليبيا موجة جدل واسعة انتهت بإلغائه قبل ساعات من موعده، بعد اعتراضات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكان الفنان قد وصل إلى طرابلس لإحياء حفل ضمن فعاليات افتتاح مركز تجاري، وروّج له عبر حساباته قبل أن يعلن المنظمون إلغاءه.



وجاء القرار بعد انتقادات اعتبرت أن طبيعة الأغاني لا تتناسب مع المجتمع الليبي المحافظ، إضافة إلى اعتراضات على تكلفة استقدام فنان من الخارج.