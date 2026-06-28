جدل واسع ينتهي بإلغاء حفل الشامي في ليبيا

وكان الفنان قد وصل إلى طرابلس لإحياء حفل ضمن فعاليات افتتاح مركز تجاري، وروّج له عبر حساباته قبل أن يعلن المنظمون إلغاءه.
وجاء القرار بعد انتقادات اعتبرت أن طبيعة الأغاني لا تتناسب مع المجتمع الليبي المحافظ، إضافة إلى اعتراضات على تكلفة استقدام فنان من الخارج.
من جهتها، أكدت جمعية الدعوة الإسلامية المالكة للمركز أنها لا تتحمل مسؤولية تنظيم الحفل، موضحة أن الإدارة كانت لدى شركة خاصة، ومشددة على رفضها تنظيم حفلات غنائية أو استقدام فنانين، معتبرة أن ما حدث لا ينسجم مع رسالتها وقيم المجتمع.
-
أخبار متعلقة
-
نجم سوري يكسر الغياب ويظهر مجددًا - فيديو
-
أحكام قضائية متتالية تربك فنانة مصرية
-
ياسمين وأحمد سعد يخطفان الأضواء خارج مصر - فيديو
-
العوضي يحقق أمنية طفل داخل المستشفى - فيديو
-
نسخة حيّة من 'أفاتار'.. هل تنجح في الاختبار؟ - صور
-
تطورات جديدة بشأن عادل إمام - فيديو
-
هادي أسود ينجو من حادث سير ويوقف نشاطه الفني - صورة
-
أول تعليق من تامر حسني على إمكانية العودة لبسمة بوسيل