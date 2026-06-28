الأحد 2026-06-28 02:17 م

جدل واسع ينتهي بإلغاء حفل الشامي في ليبيا

فيغ
الشامي
 
الأحد، 28-06-2026 11:39 ص

الوكيل الإخباري-   أثار حفل كان مقرراً للفنان السوري الشامي في ليبيا موجة جدل واسعة انتهت بإلغائه قبل ساعات من موعده، بعد اعتراضات على مواقع التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان


وكان الفنان قد وصل إلى طرابلس لإحياء حفل ضمن فعاليات افتتاح مركز تجاري، وروّج له عبر حساباته قبل أن يعلن المنظمون إلغاءه.


وجاء القرار بعد انتقادات اعتبرت أن طبيعة الأغاني لا تتناسب مع المجتمع الليبي المحافظ، إضافة إلى اعتراضات على تكلفة استقدام فنان من الخارج.


من جهتها، أكدت جمعية الدعوة الإسلامية المالكة للمركز أنها لا تتحمل مسؤولية تنظيم الحفل، موضحة أن الإدارة كانت لدى شركة خاصة، ومشددة على رفضها تنظيم حفلات غنائية أو استقدام فنانين، معتبرة أن ما حدث لا ينسجم مع رسالتها وقيم المجتمع.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

فلسطينيون يصلون الجنازة على جثمان شهيد في مدينة غزة

فلسطين 73,054 شهيدا و173,480 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق في الأردن الأحد القادم

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان يهنئ ولي العهد بعيد ميلاده

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

علم العراق.

عربي ودولي اعتقالات تطال سياسيين ومسؤولين كبارًا في العراق ضمن حملة لمكافحة الفساد

اقتحم مستوطنون، صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، ت

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وزير الأوقاف يغلق مركز الامام الالباني ويوقف جميع الأنشطة التابعة له

أخبار محلية "الأوقاف" تطلق مراكزها الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد مقتل أحد جنوده في معارك في جنوب لبنان، وذلك بعد يومين من التوصل إلى اتفاق إطاري مع لبنان برعاية أميركية. وقال الجيش في بيان إن الجندي "ديفيد هازوت (21 عاما)... سقط

عربي ودولي جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك في جنوب لبنان



 
 






الأكثر مشاهدة

 