جديد صفعة عمرو دياب.. غرامة 200 جنيه وتعويض

الوكيل الإخباري- قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، يوم السبت، بتغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه، ودفع تعويض 10 آلاف جنيه بتهمة التعدي وصفع الشاب سعد أسامة في إحدى الحفلات.

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كما قضت المحكمة ببراءة الشاب سعد أسامة من تهمة التعدي على الفنان عمرو دياب في إحدى الحفلات.



يذكر أن النيابة المصرية أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.



وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.



الشاب أكد في التحقيقات أنه أثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه، ونهره أمام الحضور.



فيما اتهم الفنان عمرو دياب الشاب بمضايقته واستفزازه والاعتداء عليه خلال الحفل.



تعويض 5 ملايين

وطالب محامي الشاب المصفوع من الهضبة أثناء مرافعته، بالتعويض المدني بمبلغ 5 ملايين جنيه.

وأضاف في مرافعته أن الفنان عمرو دياب صفع موكله سعد أسامة، وتم ضربه على أكرم مكان بجسم الإنسان، وأنه ثبت من التقارير الطبية أن سعد أسامة بعد هذه الواقعة عانى من حالة اكتئاب أوجبت العلاج، إذ إن صفع عمرو دياب له أدى بالشاب إلى حالة من الاكتئاب المتزامن وتناول أدوية، وانعزل عن المجتمع وترك عمله.

وطالب المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع الهضبة، بتعويض مدني لموكله بسبب الأضرار التي تعرض لها جراء تصرف الشاب، أثناء أداء عمله الفني.



وأوضح المحامي أن موكله كان يقوم بعمله كعادته، حيث كان يؤدي فقرة غنائية في الحفل، بينما كان الشاب يقوم هو أيضًا بعمله، وقال الدفاع: "لا يوجد غني وفقير في تلك الحالة، كما ذكر دفاع الشاب".

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