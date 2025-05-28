الأربعاء 2025-05-28 12:55 م
 

'جرحولي قلبي'.. ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بإطلالتها - فيديو

jujuu
ماريتا الحلاني
 
الأربعاء، 28-05-2025 12:26 م

الوكيل الإخباري-   نشرت الفنانة ماريتا الحلاني فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت ماريتا وهي ترتدي قبعة ونظارات وتغني أغنيتها الجديدة "ناسي" مروجة بذلك لعملها الجديد. 

ولفتت الأغنية المتابعين حيث تبدأ بكلمات "جرحولي قلبي".

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فن ومشاهير 'جرحولي قلبي'.. ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بإطلالتها - فيديو



 
 





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