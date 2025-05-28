'جرحولي قلبي'.. ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بإطلالتها - فيديو

الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة ماريتا الحلاني فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وأطلت ماريتا وهي ترتدي قبعة ونظارات وتغني أغنيتها الجديدة "ناسي" مروجة بذلك لعملها الجديد.



ولفتت الأغنية المتابعين حيث تبدأ بكلمات "جرحولي قلبي".

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