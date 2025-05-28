'جرحولي قلبي'.. ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بإطلالتها - فيديو

وأطلت ماريتا وهي ترتدي قبعة ونظارات وتغني أغنيتها الجديدة "ناسي" مروجة بذلك لعملها الجديد.
ولفتت الأغنية المتابعين حيث تبدأ بكلمات "جرحولي قلبي".
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