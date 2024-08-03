جرش 38: اعلان الفائزين بجوائز مهرجان المونودراما المسرحي الدورة الثانية

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفنان بدر الغامدي من المملكة العربية السعودية عن عرض "ساكن متحرك".
- جائزة أفضل ممثلة للفنانة المصرية عايدة فهمي عن العرض المونودرامي "فريدة".
- جائزة أفضل ممثل للفنان التونسي خالد هويسة عن دوره في مسرحية "السلطة الرابعة".
- جائزة أفضل سينوغرافيا للمخرج العراقي علي السعيدي عن مسرحية "شغف".
- جائزة أفضل نص للكاتب السعودي فهد ردة الحارثي عن نص مسرحية "ساكن متحرك" .
- جائزة أفضل مخرج منحت هذه الدورة مناصفة بين مخرجين المخرج الأول عبدالقادر بن اسعيد من تونس عن العرض" السلطة الرابعة"، والمخرج أكرم مصطفى من مصر عن العرض المسرحي "فريدة".
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