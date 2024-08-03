جرش 38: اعلان الفائزين بجوائز مهرجان المونودراما المسرحي الدورة الثانية

الوكيل الاخباري - مندوبا عن وزير الثقافة هيفاء النجار رعى الأمين العام للوزارة ماهر نفش بحضور نقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي، والقائم بأعمال السفارة التونسية في عمان، والقائم بأعمال السفارة العراقية، ومديرة مهرجان المونودراما المسرحي الفنانة عبير عيسى وحشد فني وجماهيري كبير، ختام فعاليات مهرجان المونودراما المسرحي في دورته الثانية ضمن برنامج مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ 38 على مسرح المركز الثقافي الملكي.

وأعلن د. حبيب ترافقه الفنانة وحيدة اسماء الفائزين وهي كالتالي:

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفنان بدر الغامدي من المملكة العربية السعودية عن عرض "ساكن متحرك".

- جائزة أفضل ممثلة للفنانة المصرية عايدة فهمي عن العرض المونودرامي "فريدة".

- جائزة أفضل ممثل للفنان التونسي خالد هويسة عن دوره في مسرحية "السلطة الرابعة".

- جائزة أفضل سينوغرافيا للمخرج العراقي علي السعيدي عن مسرحية "شغف".

- جائزة أفضل نص للكاتب السعودي فهد ردة الحارثي عن نص مسرحية "ساكن متحرك" .

- جائزة أفضل مخرج منحت هذه الدورة مناصفة بين مخرجين المخرج الأول عبدالقادر بن اسعيد من تونس عن العرض" السلطة الرابعة"، والمخرج أكرم مصطفى من مصر عن العرض المسرحي "فريدة".