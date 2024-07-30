جرش 38: علاء شاهين يترجم آلام غزة موسيقيا في المركز الثقافي الملكي

وقدم خلالها نخبة من أجمل المقطوعات الفنية الموسيقية ومنها: أغنية "أردن أرض العزم" ومقطوعة "قلوب أندلسية" و"خيول عربية" بالإضافة إلى مقطوعة "وفاء" و" القافلة والصحراء رم " ومقطوعة" لقاء العاشقين" ومقطوعة، تسمى الحفل على أسمها "آلام غزة"، ضمن برنامج كابريس طائر النار.
الحفل الموسيقي ترجم صمود الشعب الفلسطيني وبه جسد النضال والصمود من خلال لغة الموسيقى ولغة الايحاء ونقلت رسالة الشعب الاردني و الفنانين وطريقة تضامنهم مع اخوتهم في غزة العزة
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