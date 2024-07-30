 
الثلاثاء 2024-07-30 10:38 ص
 
 

جرش 38: علاء شاهين يترجم آلام غزة موسيقيا في المركز الثقافي الملكي

علاء شاهين
علاء شاهين
الثلاثاء، 30-07-2024 08:42 ص

 

 الوكيل الاخباري - أحيا الفنان الموسيقي وعازف العود الأردني علاء شاهين حفل "آلام غزة" في المركز الثقافي الملكي بمشاركة عازفي الإيقاع المبدعين الاستاذ علي الدباغ والاستاذ حميدون ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ38 تحت شعار "ويستمر الوعد".

وقدم خلالها نخبة من أجمل المقطوعات الفنية الموسيقية ومنها: أغنية "أردن أرض العزم" ومقطوعة "قلوب أندلسية" و"خيول عربية" بالإضافة إلى مقطوعة "وفاء" و" القافلة والصحراء رم " ومقطوعة" لقاء العاشقين" ومقطوعة، تسمى الحفل على أسمها "آلام غزة"، ضمن برنامج كابريس طائر النار.

الحفل الموسيقي ترجم صمود الشعب الفلسطيني وبه جسد النضال والصمود من خلال لغة الموسيقى ولغة الايحاء ونقلت رسالة الشعب الاردني و الفنانين وطريقة تضامنهم مع اخوتهم في غزة العزة
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