جمال سليمان يعلن اعتزامه الترشح لرئاسة سوريا

وأكد "سليمان" أن لديه رغبة في الترشح لمنصب الرئيس منذ وقت سابق، قائلاً: "ليس شرطاً أن أفعل ذلك، لكن إذا لم أجد من هو أنسب مني في هذا المنصب سواء كان رجلاً أو امرأة، سأرشح نفسي إذا أراد السوريون".
وأضاف في لقاء عبر قناة "العربية" أنه يرغب من خلال هذا المنصب في كسر "التابوه" الذي زرعه النظام السابق في السوريين، قائلاً: "النظام زرع فينا هذا التابوه، بأنه ممنوع تقول (أنا أريد أن أكون وزيراً أو رئيس وزراء أو رئيس جمهورية)، بل (أنت تكون إذا أشرنا لك بذلك)، ولكن هذا حقنا كسوريين".
وبسؤاله عن إمكانية تجسيده لشخصية بشار الأسد أو ماهر الأسد في عمل فني مقبل، أجاب جمال سليمان: "لن أستطيع ذلك.. كما أنه لا يوجد شبه بيننا إطلاقاً، ولا أدري إذا كان هناك عمل جدّي سيرغب في تجسيد شخصية بشار الأسد، لأنه خروجه السريع والغريب كان مذهلاً".
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