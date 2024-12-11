جمال سليمان يعلن اعتزامه الترشح لرئاسة سوريا

الوكيل الإخباري- كشف الفنان جمال سليمان عن رغبته في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية السورية، بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.



وأكد "سليمان" أن لديه رغبة في الترشح لمنصب الرئيس منذ وقت سابق، قائلاً: "ليس شرطاً أن أفعل ذلك، لكن إذا لم أجد من هو أنسب مني في هذا المنصب سواء كان رجلاً أو امرأة، سأرشح نفسي إذا أراد السوريون".



وأضاف في لقاء عبر قناة "العربية" أنه يرغب من خلال هذا المنصب في كسر "التابوه" الذي زرعه النظام السابق في السوريين، قائلاً: "النظام زرع فينا هذا التابوه، بأنه ممنوع تقول (أنا أريد أن أكون وزيراً أو رئيس وزراء أو رئيس جمهورية)، بل (أنت تكون إذا أشرنا لك بذلك)، ولكن هذا حقنا كسوريين".

اضافة اعلان

وأشار إلى أنه كان هناك اعتقاد سابق لدى البعض بأنه لا بديل لنظام بشار الأسد سوى الجماعات الإرهابية أو الإقصائية، قائلاً: "هذا ليس شرطاً، فالبديل قد يكون إنساناً قضى حياته في العمل الأكاديمي والفني والثقافي، وإنسان وسطي، يؤمن بالديمقراطية".



وبسؤاله عن إمكانية تجسيده لشخصية بشار الأسد أو ماهر الأسد في عمل فني مقبل، أجاب جمال سليمان: "لن أستطيع ذلك.. كما أنه لا يوجد شبه بيننا إطلاقاً، ولا أدري إذا كان هناك عمل جدّي سيرغب في تجسيد شخصية بشار الأسد، لأنه خروجه السريع والغريب كان مذهلاً".