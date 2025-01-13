جمال سليمان يعود إلى سوريا بعد 13 عاما من الغياب - فيديو

ونشر سليمان مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، قال فيه: "في الطائرة بعد 13 عامًا متجهاً إلى دمشق... زمان والله اشتقنا يا شام".
يذكر أن سليمان كان ممنوعًا من دخول سوريا، حيث تعرض منزله للهدم من قبل مؤيدي النظام السابق. وكان قد خرج من سوريا في نهاية عام 2011 ولم يتمكن من العودة، ما منعه من حضور جنازتي والديه اللذين توفيا خلال تلك الفترة.
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