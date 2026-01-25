جودي شاهين تفوز بلقب الموسم السادس من ذا فويس.. معلومات عنها - فيديو

وعبرت رحمة رياض عن تهنئتها لجودي عبر حسابها على إنستغرام، فيما شكرت جودي جمهورها على دعمهم واصفة الفوز بأنه حلم تحقق ومسؤولية كبيرة.
وتعتبر جودي من مدينة اللاذقية، ولفتت منذ الحلقة الأولى بصوتها الطربي المميز وخبراتها الغنائية التي اكتسبتها منذ الطفولة، مما ساعدها على التألق والوصول إلى النهائي.
