جودي شاهين تفوز بلقب الموسم السادس من ذا فويس.. معلومات عنها - فيديو

الوكيل الإخباري- توجت الفنانة السورية الشابة جودي شاهين بلقب "أحلى صوت" في الموسم السادس من برنامج The Voice بعد تصويت كثيف من الجمهور. وجودي، من فريق الفنانة العراقية رحمة رياض، تفوّقت على المصرية أشرقت أحمد والسعودي مهند الباشا.



وعبرت رحمة رياض عن تهنئتها لجودي عبر حسابها على إنستغرام، فيما شكرت جودي جمهورها على دعمهم واصفة الفوز بأنه حلم تحقق ومسؤولية كبيرة.



وتعتبر جودي من مدينة اللاذقية، ولفتت منذ الحلقة الأولى بصوتها الطربي المميز وخبراتها الغنائية التي اكتسبتها منذ الطفولة، مما ساعدها على التألق والوصول إلى النهائي.

اضافة اعلان

View this post on Instagram A post shared by Rahma Riad | رحمة رياض (@rahmariadh)