جورجينا تُفاجئ الجمهور بوشم باللغة العربية.. إليك ما كتبته - صورة

الوكيل الإخباري- أشعلت جورجينا رودريغيز، شريكة النجم كريستيانو رونالدو، مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جديدة عبر "إنستغرام"، ظهرت فيها بوشم مميز باللغة العربية كُتب فيه: "ابعد عننا الشر آمين"، ما أثار إعجاب وفضول المتابعين، خاصة من الجمهور العربي.

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تفاعل مع الثقافة السعودية

الوشم يأتي في سياق انفتاح جورجينا على الثقافة السعودية بعد استقرارها في الرياض منذ انتقال رونالدو إلى نادي النصر مطلع 2023، حيث تشارك متابعيها تفاصيل من حياتها في السعودية، وتُظهر تقديرًا واضحًا للثقافة واللغة العربية، ما ساهم في تعزيز شعبيتها في العالم العربي.



