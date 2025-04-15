جورجينا تُفاجئ الجمهور بوشم باللغة العربية.. إليك ما كتبته - صورة

تفاعل مع الثقافة السعودية
الوشم يأتي في سياق انفتاح جورجينا على الثقافة السعودية بعد استقرارها في الرياض منذ انتقال رونالدو إلى نادي النصر مطلع 2023، حيث تشارك متابعيها تفاصيل من حياتها في السعودية، وتُظهر تقديرًا واضحًا للثقافة واللغة العربية، ما ساهم في تعزيز شعبيتها في العالم العربي.
-
أخبار متعلقة
-
بكاء وتأثر أحمد زاهر في عقد قران ابنته - فيديو
-
مُعجب يقتحم المسرح.. وسيرين عبد النور تتدخل بشكل مفاجئ! (فيديو)
-
تعرّض لهجوم كبيرٍ... محمد رمضان بإطلالة أثارت غضب الجمهور - فيديو
-
زفاف نارين بيوتي يخطف الأنظار بأجواء فخمة - فيديو
-
حمادة هلال ضحية إعلان مزيف بفعل الذكاء الاصطناعي
-
أصالة تمنح جمهورها فرصة اختيار اسم ألبومها الجديد لأول مرة
-
على طريقة أفلام الأميرات.. عبير الصغير تكشف هوية خطيبها - فيديو
-
صور خطيبة حسام حبيب تخطف الأنظار.. وفرق السن مفاجأة!