جورج كلوني وبراد بيت "نادلان" في مطعم

الوكيل الإخباري- عاش نجما هوليوود جورج كلوني وبراد بيت لحظات من السعادة والمرح خلال تواجدهما في مهرجان البندقية السينمائي برفقة زوجتيهما، وذلك خلال عرض فيلمهما «الذئاب» في الدورة الـ81 من المهرجان.

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وخلال تواجدهما في البندقية، استأجر الثنائي مطعماً اعتاد جورج كلوني وزوجته أمل ارتياده سابقاً. إلا أن هذه المرة، لعب جورج كلوني وبراد بيت دور النادلين، حيث استضافا أمل كلوني وإينيس دي رامون، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في خدمة «آبل تي في»، حسب موقع «24».



وقام نجما هوليوود بزيارة مطعم «Da Ivo» في البندقية يوم السبت، واستأجراه كاملاً لبضع ساعات، حسبما ورد في مجلة «بيبول» الأمريكية. تولى كلوني إدارة المطعم لمدة نصف ساعة، قام خلالها بدور نادل يتلقى طلبات الحضور. وعقب انتهاء الحفلة، حرص النجمان على التقاط صورة مع الموظفين في المطعم.