جورج كلوني وبراد بيت "نادلان" في مطعم

وخلال تواجدهما في البندقية، استأجر الثنائي مطعماً اعتاد جورج كلوني وزوجته أمل ارتياده سابقاً. إلا أن هذه المرة، لعب جورج كلوني وبراد بيت دور النادلين، حيث استضافا أمل كلوني وإينيس دي رامون، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في خدمة «آبل تي في»، حسب موقع «24».
وقام نجما هوليوود بزيارة مطعم «Da Ivo» في البندقية يوم السبت، واستأجراه كاملاً لبضع ساعات، حسبما ورد في مجلة «بيبول» الأمريكية. تولى كلوني إدارة المطعم لمدة نصف ساعة، قام خلالها بدور نادل يتلقى طلبات الحضور. وعقب انتهاء الحفلة، حرص النجمان على التقاط صورة مع الموظفين في المطعم.
-
أخبار متعلقة
-
تامر حسني يبكي بسبب محمد سامي.. ما القصة؟
-
مفاجآت أحمد العوضي في مسلسله الرمضاني
-
شريهان تعود بمسلسل جديد
-
محمد الشرنوبي يدعم شيرين عبدالوهاب: "أعاني من نفس الأزمة"
-
أيمن زيدان وسلاف فواخرجي معاً في رمضان 2025
-
أحلام تواصل الردّ على شائعة طلاقها
-
فيديو يوثق لحظة وفاة مغني عالمي على المسرح
-
شيرين عبدالوهاب في مشكلة جديدة.. وتوجه دعوة لمتابعيها